Iturralde explica cómo pudieron filtrarse los audios de la sala VAR

El exárbitro Eduardo Iturralde González dio su versión sobre cómo pudieron llegar a hacerse públicos los audios con la conversación completa de la sala VOR del Real Madrid - Almería entre el colegiado de campo, Hernández Maeso, y el árbitro VAR Hernández Hernández.

Iturralde González, colaborador de la 'Cadena Ser' en sus programas deportivos 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero', participó también estos días en 'Jijantes' de Gerard Romero, el espacio en el que se dieron a conocer de manera íntegra estos audios.

Según el ex árbitro internacional vasco, estos audios los gestiona una empresa de Barcelona, que se llama ERIC. "A los árbitros les dan unas contraseñas que luego tienen que cambiar. Todas las contraseñas se las dan a todos los árbitros para que entren en la plataforma y se bajen los audios de sus partidos", puntualizó Iturralde, quien añadió: "Es decir, esa contraseña... si no se ha cambiado y algunos árbitros o ex árbitros tienen esas claves, han podido escucharlo todo, tanto los audios que han salido en la televisión como los que no".

Se acabó el seguimiento de los partidos por 'streaming'

Iturralde considera que otra alternativa para encontrar una explicación a la filtración es que la contraseña "la hayan dejado recordada en algún dispositivo y que alguien haya accedido. Y luego, otra cosa. Ya sabéis que ha habido movida con que los árbitros del CTA seguían los partidos por streaming. Pues bueno, de momento, a partir de lo que ha pasado, ya no se siguen por streaming. Ahora ya no se van a seguir para que no pueda ser 'pirateada' esa señal. Los seguirán por 'Movistar +' o por 'Dazn', como todos", anunció 'Itu'.

Iturralde González siguió con su análisis sobre el posible origen de la filtración. Los árbitros reciben las claves de la plataforma ERIC, la empresa que gestiona los audios del Comité Técnico Arbitral (CTA). Pero "esto es como cuando te mandan una contraseña del banco y no la cambias... No sé, muchas veces tienes confianza en que no te la van a usar (...) Es cierto que es material sensible, pero depende de la confianza que tengas, de la desgana... depende de cada uno", recordó.

A raíz de lo sucedido, el CTA se está planteando cambiar el protocolo que sigue para las charlas. " El problema es que ahora el comité, por ejemplo, las charlas las hace también online, pero ahora se están pensando que en vez de telemáticas y cada uno desde su casa con esta plataforma y acceder a todo el material, ahora van a ser desde casa".

Por eso, no cambiar la contraseña pudo ser la clave del robo: "En lo más gordo, que es filtraciones de los audios, no culpabilizaría al Comité Técnico de Árbitros, culpabilizaría a algunos individuos. Si tienes la personalidad y el perfil para poder arbitrar un partido de Primera División con todo lo que supone de responsabilidad, se supone que tienes que cambiar una contraseña que dan a todos igual".