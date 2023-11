Ancelotti y Florentino Pérez, los peores 'enemigos' de Lunin

“Si hay un club donde se le permita jugar, entonces por supuesto que estamos listos para movernos”, decía hace unos días Anastasiia Tomazova, la pareja de Andriy Lunin. El futuro del portero ucraniano parece estar decidido en el Real Madrid. Termina contrato en junio y el club prefiere gastarse 20 o 30 millones en fichar a Kepa que mantener a Lunin, al que han visto crecer desde los 18 años para llegar al nivel actual, con actuaciones meritorias que nada tienen que envidiar a las del vasco.

El madridismo debate entre uno y otro, y muchos creen que el ucraniano merece ser el portero del equipo después de tanta indiferencia desde el club hacia él. Incluso los hay que piensan que es mejor que el vasco, pero, haga lo que haga, está sentenciado. “Creo que Kepa volverá contra el Granada. Y si está bien, va a jugar”, decía Ancelotti después de ganar al Cádiz. El italiano volvió a ningunear a Lunin, pese a ser pieza clave para mantener su portería a cero y que su equipo se llevase los tres puntos.

EL PESO DEL PRESIDENTE

Muchos empiezan a mirar a Florentino Pérez, un presidente tan exigente como maniático con los porteros. Se le atribuye la caída en desgracia de Casillas a las órdenes de Mourinho. Después, quiso vender a Keylor Navas cada temporada, pese a que el costarricense fue pieza clave en las tres Champions consecutivas con Zidane. Ahora le llega el turno a Lunin, al que parece haber puesto la cruz para que sea el italiano el encargado de borrarlo del mapa.

Ancelotti sabe como se las gasta el presidente. Ya tuvo problemas con él por Bale en su primera etapa y acabó en la calle un año antes de acabar contrato. Fue el italiano el que contó aquel pasaje: "Fue extraño. Cuando me vi con el presidente, me dijo que el agente de Bale (Jonathan Barnett) había ido a su despacho para hablar de la situación de Bale. Entonces le dijo al presidente que Bale no estaba contento con su posición. Quería jugar más en el centro. El presidente me preguntó qué iba a hacer y le dije: ‘Nada’. Era imposible cambiar su posición en ese momento”.

ESTILOS SIMILARES

El italiano se mueve ahora con más sigilo, es más permeable en decisiones especiales. La titularidad del portero vasco puede ser una de ellas. Fue Florentino el que lo fichó el verano pasado tras la grave lesión de Courtois. Eso sí, el debate se acabará cuando el belga vuelva para ser titular, porque es el mejor.

Lunin tiene mejores estadísticas que Kepa, pero ya da lo mismo enumerarlas. Haga lo que haga no le van a reconocer sus méritos, salvo alguna que otra palmadita en la chepa. Eso sí, al ucraniano no le van a faltar ofertas al final de temporada y es que el mundo no se acaba en el Real Madrid.

El estilo del ucraniano se asemeja al del vasco, es más joven (24 por 29) y tiene facetas en las que es mejor, como en las salidas o en los mano a mano. Kepa vive en la línea de gol, le cuesta salir y cuando lo hace sus compañeros tiemblan. Pero es el portero por el que parece apostar el presidente avalado por el entrenador y ante eso Lunin no tiene nada que hacer.