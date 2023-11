Carlo Ancelotti ya habría firmado contrato con Brasil

El futuro de Ancelotti vuelve a dar una vuelta de tuerca más. Desde Brasil lanzan la noticia de que el italiano se habría comprometido por escrito para ser el próximo seleccionador de la ‘canarinha’ y que no temen que vaya a renovar con el Real Madrid. Una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol consultada por el medio ‘UOL Esporte’, habría confirmado el acuerdo entre las dos partes.

"Esta noticia que viene de España es maravillosa. Un día Ancelotti renovará con el Madrid por dos años, al siguiente viene a Brasil, al tercero, en un acto, recibe felicitaciones y deseos de suerte...”, habría filtrado esa fuente a dicho medio y que recoge 'Bernabéu Digital': “Los españoles se pelean cada día con información contradictoria. El Real Madrid juega con esto todo el tiempo. Pero no hay riesgo de nada. Todo está tranquilo, está firmado el contrato”.

EL MADRID SE PIENSA LA RENOVACIÓN

No sería la primera vez que desde Brasil anuncian el fichaje de Ancelotti. A principios de julio la CBF nombraba a Fernando Diniz seleccionador interino, a la vez de que daba por cerrado el fichaje del italiano para dirigir a Brasil en la Copa América de 2024. Incluso el italiano se dejaba querer: “Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir".

En el Real Madrid consta el interés y los contactos mantenidos entre el técnico y al Confederación Brasileña, pero no que se haya comprometido por escrito. Sería ilegal ya que tiene contrato hasta junio de 2024 y hasta el próximo mes de enero no podría firmar con ningún equipo, salvo que tuviese el visto buen del club madridista. De hecho, el Madrid no descartan la posibilidad de renovarlo y habrían empezado a tratar esa continuidad.

Ancelotti ha comunicado a la dirección del club cada paso dado en esas conversaciones que he tenido con los dirigentes brasileños para hacerse cargo de su selección, una vez que expire su contrato con los blancos. Sin embargo, el italiano ha manifestado en diferentes ocasiones que estaría encantado de seguir si el Madrid quiere. La relación entre el técnico y Florentino Pérez es muy buena, pero el presidente exige títulos y sería demasiado pronto para renovarlo pese a las sugerencias de algunos directivos.