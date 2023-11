Todos los goles del Real Madrid - Nápoles

El Real Madrid, líder indiscutido del Grupo C, afrontó la quinta jornada de la Champions League sabiéndose ya clasificado a la próxima fase. El único objetivo: el liderato. Para ello llegó el Nápoles al Santiago Bernabéu, buscando amargar la noche a los merengues.

Carlo Ancelotti se vio obligado ya a hacer muchas modificaciones en su once por las innumerables bajas. A la de Courtois y Militao, de larga duración, se sumaron en las últimas semanas: Kepa, Tchouameni, Arda Güler, Camavinga, Vinicius y Modric.

0-1: Gio Simeone abre la lata

El equipo italiano aterrizó en Madrid con ganas de buscar desde el inicio las cosquillas merengues en defensa. Y Gio Simeone fue el que encontró el premio de la apertura del marcador. El ariete argentino recogió un balón en el área y, a quemarropa, definió ante un Lunin que casi se apunta la sacada de la temporada. La pelota traspasó la línea y se marcó el gol visitante.

1-1: Otra vez Rodrygo

Tras el 0-1 sufrido, los blancos salieron en conjunto para poner la directa hacia el empate. No duró ni una jugada la ventaja napolitana. Brahim Díaz condujo desde la mitad del campo y encontró a Rodrygo en la banda izquierda. El brasileño calibró el remate y, como contra el Cádiz, la puso en la escuadra para el 1-1 del encuentro. Sexto gol en los últimos cuatro partidos.

2-1: Bellingham no falta a su cita con el gol

Y el Madrid no quiso quedarse solo con el empate. Faltaba el de siempre, y no falló a la cita. David Alaba advirtió la carrera de Jude Bellingham hacia el área. El inglés leyó la jugada y, como delantero centro, acudió al corazón del área para rematar. Y con su frentazo no falló para apuntarse su 15º gol de esta campaña.

2-2: Zambo Anguissa, Letal

Con una primera parte de más dominio para los merengues, Walter Mazzarri dio mucho ímpetu a los suyos con la charla del descanso. El cuadro italiano salió como en la primera parte, a por todas, y cazó el empate con un remate fortísimo. Zambo Anguissa fue letal dentro del área y perforó la resistencia de Lunin para conseguir la igualada.

3-2: Nico Paz se estrena con gol

El canterano aprovechó su oportunidad y anotó su primer gol con el primer equipo del Real Madrid. Eso sí, con ayuda del portero del Nápoles Alex Meret, que ha dejado pasar su disparo entre sus manos. Nico Paz se ha dado media vuelta ante Cajuste y ha soltado un zurdazo ajustado al palo para deshacer el empate y encarrilar la victoria del Real Madrid.

4-2: Joselu se saca la espina y pide perdón

Joselu encontró el gol después de un carrusel de ocasiones falladas. El andaluz no ha desperdiciado el regalo que le ha servido Bellingham y tras cerrar el marcador ha pedido perdón a la grada por todas esas ocasiones desperdiciadas.