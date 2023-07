Gabri Veiga vuelve a escena

El Real Madrid reactiva su interés ante una posible salida de Tchouaméni El Bayern estaria dispuesto a ofrecer 100 millones por el centrocampista francés

El tercer asalto por Kylian Mbappé vuelve a monopolizar el mercado veraniego del Real Madrid. El club blanco está a la espera de la decisión del delantero francés para abordar su contratación. Pero la dirección deportiva trabaja en otros frentes, teniendo en cuenta que la llegada de Mbappé podría implicar la salida de algún futbolista para equilibrar el límite salarial de la plantilla.

Los grandes de Europa están atentos a esa 'operación Mbappé' que actuaría como efecto dominó. Uno de ellos, es el Bayern, que tiene su punto de mira colocado sobre Aurélien Tchouaméni. Las informaciones que llegan desde Alemania es que el club bávaro estaría dispuesto a poner 100 millones encima de la mesa por el internacional galo, al que el Real Madrid fichó el pasado curso por 80 millones para que se convirtiera en el sustituto natural de Casemiro.

Tchouaméni no ha acabado de cuajar en el once titular de Carlo Ancelottii y, aunque el futbolista no tiene ninguna intención de abandonar la disciplina del Real Madrid, el club blanco podría escuchar la oferta del Bayern si es que esta acaba concretándose.

Para cubrirse las espaldas, la dirección deportiva del Real Madrid planea reactivar su interés por el centrocampista del Celta Gabri Veiga, que acaba de proclamarse subcampeón de Europa sub 19.

El joven talento de O Porriño parecía tener las horas contadas en el cuadro celeste, ante el interés de media Europa. Manchester City, Chesea, Tottenham, Arsenal y PSG le tienen en su agenda y todos parecían en disposición de asumir los 40 millones de su cláusula de rescisión.

El Manchester City y el PSG se han retirado de una puja a la que el Real Madrid valora reincorporarse. Si finalmente tiene que abrir la puerta a Tchouaméni, el centrocampista gallego sería el elegido para ocupar su lugar en la plantilla.