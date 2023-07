Mbappé descarta hablar de su futuro y mantiene la incógnita

El aún delantero del PSG no habló de su posible fichaje por el Real Madrid en una entrevista en una televisión africana Kylian sí se pronunció acerca del racismo en el fútbol: "Tenemos que hacer más", aseguró sobre la lucha con esta lacra

Kylian Mbappé centraba los focos por una entrevista exclusiva en una televisión africana. En concreto, el delantero del PSG atendió a 'NCI Sports', cadena de Costa de Marfil, pero no se centró en hablar de su futuro, cuestión que tiene en ascuas al mundo futbolístico.

En medio de su lucha con el PSG, que quiere venderle para evitar que se marche gratis al Real Madrid en 2024 si no renueva, el delantero sí fue preguntado acerca de varios temas como la selección, el fútbol africano o el racismo, aspecto en el que sí se mostró tajante. "Tenemos que hacer más", aseguró sobre la lucha con esta lacra.

"Hay que encontrar la mejor fórmula. En 2023 es imposible que te pasen estas cosas personalmente para actuar. El último caso fue Vinicius pero hay muchos más casos. No hay que dejar la puerta abierta a estos comportamientos", añadió.

Mbappé, vestido con una camiseta blanca, reconoció su exitosa carrera por la corta edad que tiene hasta la fecha aunque msostró su ambición. "He ganado títulos, he hecho historia, pero no me conformo con esto, quiero más".

Asimismo, respecto a un hipotético hijo en el futuro y la vida que le depararía, Kylian no decidirá sobre él. "Yo he hecho toda mi vida en Francia, pero con mi hijo a lo mejor es diferente", destacó. "Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún, pero si es en Francia, será con Francia. Yo no tomaré ninguna decisión por él".