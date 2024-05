Los fijos de Ancelotti en la 'final' ante en Bayern

Carlo Ancelotti maneja la plantilla a su modo de entender. Tiene más datos que nadie para elegir a su núcleo de jugadores preferentes, en los que deposita su confianza a la vez que la responsabilidad de tirar del equipo. El italiano tiene que adaptarse muchas veces a las circunstancias por culpa de las bajas, ya sean por lesiones, sanciones o bajo rendimiento, pero hay un grupo de jugadores que suele elegir por delante del resto y que son los que todos conocen.

Fede Valverde, fijo de Ancelotti en la Champions / Efe

En la Champions Fede Valverde es el jugador que más minutos y partidos ha disputado. Lidera ambas clasificaciones. Rodrygo ha participado como él en los once partidos y también fue titular en 10, los que más, aunque el brasileño solo jugó un partido completo por los ocho del uruguayo, incluida la prórroga de la eliminatoria ante el Manchester City.

Tchouameni, caso atípico

En minutos jugados, Rudiger, Bellingham, Nacho y Rodrygo, por ese orden, escoltan al centrocampista uruguayo. Nacho se mete de lleno en este ránking favorecido por las lesiones de Alaba y Militao, además de que Tchouameni se perdió tres partidos por lesión y otro por sanción de los once disputados. Eso hace que el medio centro francés no esté entre los once más utilizados, y sea su compatriota Camavinga el que haya jugado más que él.

El resto de los jugadores que completan la lista de partidos y minutos jugados son los esperados, con Vinicius, Kroos, Mendy, Carvajal y Lunin entre los elegidos por el italiano. Es el mismo equipo que prepara para recibir al Bayern este miércoles, y la duda que tiene responde a este barómetro: entre Nacho y Camavinga uno se queda fuera, porque Tchouameni es fijo ya sea de central o de medio centro.