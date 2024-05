Ancelotti se guarda en la manga un as ofensivo ante el Bayern

Carlo Ancelotti sorprendió a todos, a Guardiola el primero, al cambiar las posiciones de Rodrygo y Vinicius. El segundo era el comodín en ataque, el que entraba por el centro y la derecha y se desgastaba más en el repliegue. Así ha jugado toda la temporada a falta de un nueve de referencia hasta la eliminatoria ante el equipo citizen, en la que el italiano decidió que entrase por la izquierda y que fuera Vinicius el que penetrase por el centro o por la derecha.

Vinicius y Rodrygo, el ataque del Madrid / Efe

Recurso efectivo

“El colocar a Rodrygo en banda izquierda es a nivel ofensivo, no defensivo. Era sólo para intentar crear más daño a la defensa rival. No es una decisión definitiva, puede cambiar. Es efectivo en todas las posiciones en las que le pongo. Para él, no cambia mucho”, explicaba Ancelotti hace unos días para justificar esa variante táctica que pocos esperaban. Y es que Rodrygo ha brillado por ese carril cuando Vinicius ha sido baja.

No es un secreto que Rodrygo prefiere entrar por la banda izquierda para explotar su regate de derechas hacia adentro, algo que Vinicius también domina, aunque este tiene más recursos al ser capaz de irse también por fuera. Sin embargo, Vini se aleja del área en esa posición y está demostrando que jugando más centrado tiene más opciones de marcar abriendo el ángulo de remate a los dos palos.

Cambio rentable en goles

"Pusimos a Rodrygo en la izquierda y a Vinicius en la derecha. Rodrygo marcó contra el City y Vinicius contra el Bayern. Ha salido muy bien, tenemos que ajustar cosas. En general, en el aspecto defensivo, contra el Bayern tenemos que mejorar”, comentaba el italiano en vísperas del partido contra el Cádiz, dejando abierta la posibilidad de que vuelva a recurrir a esa variante táctica ante la defensa muniquesa.

Ancelotti se guarda este as en la manga para el miércoles. Una permuta de posiciones que confunda a la defensa del equipo bávaro, en un partido que puede depender de detalles ante la calidad de ambos contendientes. Lo que el italiano está demostrando es que nadie es dueño de una posición siempre que aparezca un competidor que haga méritos para arrebatarle el puesto se llame como se llame el dueño de esa posición.