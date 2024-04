La euforia blanca tiene doble filo para el Clásico

La expedición del Real Madrid decidió pernoctar en Manchester donde celebró eufórico su pase a las semifinales de la Champions tras la gesta ante el City. “Hay que celebrarlo hoy y mañana (por ayer y hoy), pero a pensar en el Clásico que es muy importante”, decía el capitán Nacho al término del partido, y es que el equipo blanco empezó a festejar el pase en el césped, después en el vestuario y lo trasladó al hotel en una cena íntima con un plato de orgullo que supo a gloria.

El Madrid, una piña en la Champions / Efe

La Liga en juego

La expedición blanca vuelve esta mañana a la capital y descansará del esfuerzo físico y mental al que le sometió el equipo de Guardiola. Ancelotti tendrá dos días para preparar el Clásico, partido que han aparcado de sus mentes hasta mañana a las 11:00 h., momento en el que volverán a los entrenamientos. Será cuando se sepa las secuelas físicas que ha podido dejar el partido, con atención especial a Vinicius y Carvajal, que acabaron doloridos y fueron sustituidos.

Ancelotti tendrá poco tiempo para preparar un partido en el que el Barcelona se juega sus últimas posibilidades en la Liga e irá con todo. Un triunfo reduciría a cinco la distancia en la clasificación a falta de seis jornadas y 24 puntos en juego. Los azulgranas, al contrario que los blancos, llegan con la decepción de haber sido eliminados por el PSG en la Champions, único lunar en la mejoría mostrada en los dos últimos meses.

El mejor escenario para reaccionar

Para el Real Madrid esa euforia tiene doble filo. Le puede provocar una falsa confianza para hacer frente a un partido de alta exigencia. No valorar la verdadera dimensión del equipo que tendrá delante puede provocar un relajamiento que favorecería los intereses azulgranas. Sin embargo, tiene a favor esa dosis de confianza que le ha dado salir vivo de una eliminatoria tan difícil como la solventada ante el City, al que reconocen su gran potencial.

Xavi ya manda desde la banda / LALIGA

Ancelotti tendrá que valorar cómo llegan sus hombres al domingo (21,00 h.) y si se han recuperado del enorme esfuerzo físico hecho en el Etihad. El Barça le va a exigir otro plus a ese desgaste, no le va a regalar nada por mucho que no tuviera su mejor tarde ante el PSG. Para los de Xavi es la última oportunidad que tendrán para mantener viva la ilusión de pelear la Liga y levantar el ánimo, y no hay mejor escenario y rival que el Real Madrid para conseguirlo.