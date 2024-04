Nadal se emociona: "Ha sido un viaje increíble, gracias..."

Rafa Nadal cayó derrotado en el Masters 1.000 de Madrid ante Lehecka, en el partido que supone su despedida del torneo para siempre. El tenista balear no pudo contener la emoción tras el partido final, con unas declaraciones de agradecimiento y de despedida ante todo el público.

"He tenido la oportunidad de volver a jugar una vez más en esta pista que me ha dado tanto a nivel deportivo y a nivel emocional. Hace pocas semanas, justo dos días antes de salir para Barcelona, no sabía si podría volver a competir en un partido oficial y he podido jugar dos semanas. Esta semana ha sido inolvidable. Solo puedo dar las gracias, ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito", empezó declarando Rafa.

"La primera vez que llegué aquí a Madrid siendo competitivo creo que fue en 2005 y fue una de las victorias más emocionantes que he vivido en mi carrera. Desde ahí, hasta el día de hoy todo ha sido un cariño y un apoyo incondicional por parte de la gente de aquí en Madrid. No hay manera de agradecerlo", afirmó en pleno homenaje, con varias pancartas desplegadas en la pista rememorando sus triunfos.

"No estaré más en Madrid. Ha sido un regalo"

Nadal también tuvo tiempo para tirar de humor. "Era una broma, el año que viene vuelvo", dijo entre risas. "No estaré más aquí. Ha sido un regalo poder competir. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo y además hacerlo de una manera destacada. No puedo pedir nada más"

"La vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de esto. He podido despedirme en la pista, que era un sueño. Hasta nunca", se despidió el balear.