Endrick hace un 'pit stop'

El Palmeiras y el Real Madrid han adoptado la política de 'riesgo cero' con Endrick. Por precaución, el 'menino prodígio', que aún tiene 17 años ha hecho un alto en el camino para hacer limpio de las molestias que arrastra desde la última fecha FIFA, de marzo, cuando recibió un golpe muy fuerte en el muslo de su pierna derecha.

Su participación con la selección brasileña fue más que positiva. Se estrenó como goleador con la absoluta, dando el triunfo en Wembley contra Inglaterra (0-1), y, posteriormente, haciendo su primer tanto en el Santiago Bernabéu en el empate espectacular (3-3) con España.

"Cuando se reintegró a los entrenamientos después de haber estado con la Seleçao, vino con un golpe muy fuerte en la pierna, pero hizo el esfuerzo de jugar la semifinal y la final del Campeonato Paulista. Fuimos campeones. El domingo, en el partido contra el Santos, no era el Endrick que todos conocemos porque estaba solo al 70% de su capacidad, pero incluso así demostró que tiene mucho a ofrecer", explicó su entrenador, el portugués Abel Ferreira, que se ha consagrado como el técnico más laureado de la historia del Verdao.

El departamento médico del Palmeiras no estipula ninguna fecha para su regreso. No hay prisa, ni se forzará. Endrick solo volverá a enfundarse la camiseta '9' cuando no tenga ningún tipo de molestias.

Se perderá algunos partidos de la fase regular de la Copa Libertadores y el arranque del Brasileirao este próximo fin de semana. La prensa paulista especula que su regreso podría coincidir con el clásico contra el Sao Paulo, correspondiente a la cuarta jornada liguera, que está programado para el lunes 29 en el estadio del Morumbí.

Endrick ya está en modo despedida en el Palmeiras. El Campeonato Paulista 2024 fue el último título que ganó antes de hacer el salto definitivo al Real Madrid. Además, acabó siendo elegido el mejor jugador del torneo, en una decisión basada más en argumentos de marketing que futbolísticos, porque se perdió la primera parte al estar con Brasil en el Preolímpico de Venezuela.

En principio, afrontará todos los compromisos del Verdao en el mes de mayo. Luego, será convocado por Dorival Junior para disputar la Copa América, en Estados Unidos, donde la 'Canarinha' saldrá con el objetivo de destronar a la Argentina de Leo Messi, vigente campeona continental (ganó la última edición en julio de 2021 con un Maracanazo) y mundial.

El 21 de julio, Endrick llega a la mayoría de edad. Será, entonces, cuando podrá integrarse a la disciplina del Real Madrid, que ha desembolsado 72 millones de euros en el cómputo global de su fichaje.

El joven ariete brasileño hará la recta final de la pretemporada del conjunto de Carlo Ancelotti, para integrarse al primer equipo. En su caso, no tendrá que pasar por el Castilla, como sí que ocurrió con sus compatriotas Vinicius Jr. y Rodrigo, cuando aterrizaron precedentes del Flamengo y el Santos, respectivamente.