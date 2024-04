Tebas dispara contra Florentino

Javier Tebas utilizó la plataforma del congreso organizado por ISDE para volver a cargar con fuerza contra Florentino Pérez. El presidente de LaLiga hizo un repaso de la actualidad deportiva, de la situación de la RFEF y su lucha contra la Superliga, en la que destacó su discurso contra el máximo mandatario del Real Madrid:

"Florentino nunca pierde. Siempre está atento y alerta. Está intentado eliminarme desde LaLiga desde hace años y no para. La neutralidad del CSD va a por meses. La Superliga es un modelo de gestión en el que los clubes más ricos mandan. Dice que generan mucho y ya repartirán en solidaridad. Parecía la época feudal pero en el fútbol”, recordó sobre el modelo presentado contra el monopolio de la UEFA.

"Yo me defiendo como puedo. La foto del City en el palco lo dice todo. No es cuestión de temer, sino de quién está enfrente. Es una persona muy influyente para sus objetivos. Florentino es transversal: Carmena, Zapatero, Sánchez.... Tiene muchísima influencia, demasiada... Eso no es nada bueno para el país ni para el fútbol”, espetó sobre el poder del presidente del Real Madrid.

Sobre el conflicto en la RFEF, Tebas aseguró que Rocha "ha sido un florero en la época de Rubiales. Antes había una guardia pretoriana y no le he visto ahí. A lo mejor tenía que haber hecho y denunciado, pero como muchos. La solución no es Carlos Herrera ni los otros... Puedo garantizar que Tebas no apoyará a Rocha hasta el día que no avance en los cambio".