Endrick, una celebración incompleta

Endrick tiene motivos de peso para estar contento. El viernes, Dorival Junior, lo incluyó en su primera lista de convocados como seleccionador brasileño, para disputar dos amistosos de máximo nivel: el día 23 en Wembley, contra Inglaterra, y el 26 en el Bernabéu, contra España. Es el primer paso para poder estar en junio en la Copa América, en Estados Unidos.

Le ganó la partida al blaugrana Vitor Roque y ocupó una de las dos plazas de delantero centro, la otra fue para Richarlison, que ha recuperado en el Tottenham su olfato goleador.

Aún con 17 años, esta es su segunda convocatoria consecutiva con la absoluta, la última fue en la fecha FIFA de noviembre, con el ya destituido Fernando Diniz, como seleccionador, lo que le permitió afrontar su primer superclásico contra Argentina, en Maracaná (acabó con el triunfo de la Albiceleste por 0-1).

Y, ahora, esta nueva llamada de Brasil le pone en bandeja poder debutar en el Santiago Bernabéu, con la camiseta 'verdeamarela', delante de la que será su afición a partir de finales de julio. Porque una vez que cumpla la mayoría de edad, el 21 de julio, dará el salto al otro lado del Atlántico para empezar a entrenar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Es una de las dos incorporaciones aseguradas que tiene el Madrid, la otra es un secreto a voces: Kylian Mbappé.

El único punto negro para el 'menino prodígio' es no haber podido ayudar a Brasil a obtener el billete para París 2024. En el Preolímpico, disputado entre enero y febrero en Venezuela, marcó dos goles. Sin embargo, la Seleçao perdió el último partido de la segunda fase ante Argentina (1-0), lo que supuso la clasificación automática de la Albiceleste, dirigida por el exblaugrana Javier Mascherano, y la eliminación de la 'Canarinha', que se quedó fuera de una cita olímpica por primera vez en veinte años.

Mientras no da el salto definitivo al Real Madrid, Endrick se centra en los compromisos del Palmeiras. Y, esta última madrugada, tenía la posibilidad de celebrar su convocatoria con la absoluta marcando en el derbi de la máxima contra el Sao Paulo, correspondiente a la fase regular del torneo regional. No lo logró. Hubo empate (1-1), en el Morumbí, en un choque con mucha tensión, que significaba la repetición de la última Supercopa do Brasil, que se llevó el Tricolor en los penaltis.

Por deseo de su técnico, Abel Ferreira, Endrick jugó muchos minutos abierto por la derecha como segunda punta. Demostró que tiene calidad técnica para actuar lejos del área y realizar con éxito transiciones más largas. Esta posición, sin embargo, lo penalizó mucho, porque no pudo finalizar. Y donde hace más daño es cuanto más cerca de portería actúa.

En los cinco partidos del Campeonato Paulista que ha disputado hasta ahora, suma un solo gol, el que firmó en el clásico contra el Corinthians (2-2).