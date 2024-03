Lunin reta al Real Madrid

Andriy Lunin tiene contrato con el Real Madrid hasta 2025, pero valora irse el próximo verano. Casi seis años sin jugar más de tres partidos seguidos en el equipo le obligan a reflexionar si vale la pena seguir siendo suplente cuando se recupere Thibaut Courtois. La visibilidad que está teniendo ahora le ha puesto en el escaparate, y está dispuesto a irse si llega una propuesta de un club competitivo que le garantice la posibilidad de ser titular, algo que en el Madrid no tiene.

ANCELOTTI NO CONFIÓ EN ÉL

Lunin, 25 años, ha demostrado ser un portero de garantías cuando le han dejado. Llevaba cinco años esperando que le dieran la oportunidad de hacerlo, pero Courtois le cerraba el paso. El rendimiento del belga ha sido incuestionable en los últimos años obligando al ucraniano a trabajar en silencio esperando su momento. Pero el club no se lo ha puesto fácil, porque con la desafortunada lesión de Courtois le ficharon competencia de primera línea para seguir poniéndoselo difícil.

Pero salvó el muro para ganarse el puesto pese a que hasta Ancelotti no confiaba en él. El italiano fue su primer enemigo después de dos años viéndole entrenar en Valdebebas. Quizá ese carácter introvertido y no levantar la voz facilitó la tarea del técnico para no considerar la posibilidad de que podría ser un portero de garantías. Lo mandó al banquillo en cuanto Kepa estuvo listo para jugar y, por qué no decirlo, tener el apoyo del entrenador de porteros del italiano, Llopis, al que conoció en la cantera del Athletic.

CAMBIO DE OPINIÓN

Cuando el Real Madrid consiguió la cesión de Kepa y este empezó a jugar, tenía la intención de pagar al Chelsea para ficharlo por un precio moderado. Lunin no entraba en sus planes. Esa era la hoja de ruta antes de finalizar 2023. Pero las tornas han cambiado. Lunin se ha ganado el respeto con sus paradas fusionándose con el equipo. Ahora el Madrid ha cambiado de opinión y quiere que siga y desprenderse de Kepa.

Lunin muestra seguridad en el juego aéreo / Efe

Sin embargo, si el ucraniano pide irse, el club le abriría la puerta pese a tener una cláusula de 250 millones de euros. Lo que se desconoce es si le pondrá precio, le bastará con una compensación que amortice los 8,5 millones que pagaron por él o le dejará marchar libre por los ‘servicios prestados’. Un servicio que respondería a su disciplinado comportamiento en el fondo del armario de un entrenador que nunca confió en él hasta que no le quedó otro remedio.

Si Lunin decide irse, dejaría un vacío importante en la portería, salvo que decida fichar a Kepa. El Madrid se vería obligado a buscar a un portero dispuesto a esperar su turno para jugar que podría no llegarle nunca si Courtois se recupera felizmente. Sería el papel que Lunin se negaría a representar y que ha desempeñado desde que fichó por los blancos en 2018. Por eso, se plantea pedir la cuenta si encuentra equipo donde poder demostrar que es un portero de primera línea.