Lobotka se ofrece al Barça: "Hablo con Xavi a menudo..."

Xavi no se mordió la lengua. Preguntado en la previa del Nápoles-FC Barcelona por qué jugador del cuadro partenopeo querría para el Barça, fue claro: "Te diría Lobotka, es jugador que me gusta a nivel de construcción, que no pierde balones. Me gustaría, de alguna manera, verlo en un equipo como el Barcelona. Tiene el nivel para jugar en un club como el Barça. Marca mucho la diferencia para su equipo, para el Nápoles", argumentó.

Contundente. Y con estas cosas el técnico de Terrassa suele ser cauto. El futbolista eslovaco, que tiene ahora mismo a Calzona tanto en el club como en la selección, está a un nivel muy alto y, según su agente, busca nuevas metas, dar un salto en busca de grandes aspiraciones.

Stanislav Lobotka, del Nápoles, protege el balon ante Boulaye Dia, de la Salernitana / AFP

“A Lobotka le gustaría jugar en un club que luche por ganar la Liga de Campeones. Tiene 30 años, así que si recibe una oferta irrechazable, lo discutiremos con el club”, ha dicho su agente, Branislav Jarusek, a 'TuttoNapoli'.

HABLA A MENUDO CON XAVI

No solo se quedó ahí, sino que fue más allá en el tema Barça. “Hablamos de ello con Deco. El Barcelona lo ficharía, pero deben pasar muchas cosas. Stanislav me envió una captura de pantalla de lo que dijo Xavi sobre él. Le mandé uno mostrando las muchas veces que hablamos de él, porque él [Xavi] me pregunta muchas veces por Lobotka”.

El representante del centrocampista de 30 años añadió que su cliente recibió ofertas de la Saudi Pro League el verano pasado, pero quiere quedarse en Europa para jugar la liga de Campeones.