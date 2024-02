La delicada situación de Arda Güler

Arda Güler sigue sin ganarse la confianza de Ancelotti. Después de varios problemas físicos en sus primeros meses, Güler se ha encontrado con la mejor versión de los futbolistas de ataque del Madrid y ha sido incapaz de hacerse un hueco en las rotaciones del técnico italiano.

Las lesiones aplazaron el debut de Arda Güler con el Real Madrid. Su estreno se produjo finalmente ante el Arandina, donde el joven turco brilló y brindó optimismo a la afición merengue.

Pese a sus esperados primeros minutos con el equipo blanco, Güler no ha tenido continuidad. No ha completado ni 90 minutos entre los cuatro partidos que ha disputado. Sus últimos minutos fueron ante el Girona con 4-0 en el marcador. En Leipzig, pese a la baja de Bellingham y los problemas físicos de Brahim, no jugó nada.

Sin prisas

Ha quedado claro que Ancelotti, por el momento, no confía en Güler. El técnico comentó que el joven (que solo 18 años) no está al nivel físico de los demás, aunque sí ha mostrado calidad y hay que tener paciencia con él.

Según Relevo, el Real Madrid contempla dos opciones para Güler. La primera es quedarse en el club y trabajar musculatura en el gimnasio. Es el plan que se llevó a cabo con Rodrygo Goes, que también llegó muy joven y delgado al club y se ha asentado como titular.

La segunda posibilidad es salir cedido. Es un movimiento que el Madrid ha hecho con frecuencia en estos últimos años, y en la mayoría de casos ha salido bien parado. Brahim Díaz es el mejor ejemplo: se fue cedido al AC Milan con 21 años y ha vuelto al Madrid con una notable mejora física y también como futbolista. A día de hoy es un activo valiosísimo para la rotación de Ancelotti. También fue un éxito la cesión de Fede Valverde, que después de un año en el Deportivo, es un pilar fundamental de la plantilla actual.

Brahim marcó el gol de la victoria en Alemania / AP

Y, en caso de no encontrarle hueco, el club siempre puede hacer caja si no se devalúa demasiado su precio. Con la llegada de Endrick y el más que posible fichaje de Kylian Mbappé, el Madrid tendrá 'overbooking' de atacantes, jóvenes además. Con un buen rendimiento fuera el club podría recuperar los 20 millones que invirtió el verano pasado.

Ese fue el caso, por ejemplo, de Martin Odegaard. Pese a desempeñar un buen papel en la Real Sociedad, el noruego se marchó al Arsenal, donde es una de las principales figuras después de que los 'gunners' pagaran 40 millones por él.