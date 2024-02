Modric apunta a Vallecas

El Real Madrid sigue preparando la visita a Vallecas de este domingo (14:00 h.), en el que se esperan pocos cambios en el once que elija Ancelotti respecto a los dos últimos partidos. Como mucho podría haber tres novedades, una por línea, con Modric a la cabeza y la posibilidad de que Joselu y Fran García sean también titulares. Su presencia respondería a dar descanso a Kroos, Brahim, que acabó tocado ante el Leipzig, y Mendy.

Los blancos se entrenaron este viernes sin novedades, incluido Brahim que ha dejado atrás el susto muscular sufrido en Leipzig y que se quedó en nada. Ancelotti contará con los mismos jugadores que en el último partido de Champions, con las bajas de Bellingham y Rudiger, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y las de larga duración de Courtois, Militao y Alaba.

JOSELU O BRAHIM EN ATAQUE

Modric no está demasiado contento con su situación. Es ya suplente habitual en las elecciones de Ancelotti, que cuenta con él, pero no como ha hecho en las dos últimas temporadas. El croata no fue titular en el derbi, ni ante el Girona ni en Alemania, donde no jugó ni un minuto. Ante el Rayo, el italiano podría sentar a Kroos para darle descanso y poner en su lugar al croata para acompañar a Camavinga y Valverde, que son fijos.

En ataque Vinicius y Rodrygo siguen siendo fijos, pese a que el segundo es el jugador que más partidos ha disputado esta temporada junto a Valverde y el lesionado Rudiger. Sobre el papel, Ancelotti repetirá el ataque que puso ante el Leipzig con Brahim por el lesionado Bellingham. El malagueño dio el susto en Alemania, pero se quedó en nada y podría reservarlo.

No se descarta que ponga a Joselu como referencia arriba ante un equipo que se llevó un empate a cero del Bernabéu, en un partido en el que el delantero centro fue titular y Rodrygo descansó. Solo la falta de puntería, 22 disparos, cinco a portería, impidieron el triunfo ante un rival que se fue sin disparar ni una sola vez a la puerta defendida por Kepa.

FRAN GARCÍA POR MENDY

En defensa, Fran García podría ser titular y jugar ante su exequipo y en el que fue su estadio durante dos temporadas. Daría descanso a Mendy, que suma cuatro partidos consecutivos sin descanso. El francés lleva un par de temporadas que paga con lesiones el exceso de continuidad y Ancelotti podría darle descanso. Tchouameni y Nacho seguirán como centrales y Carvajal de lateral, aunque el buen nivel que está ofreciendo Lucas Vázquez en los últimos partidos podrían llevar al primero al banquillo para descansar.

Ancelotti no es partidario de hacer muchos cambios de un partido a otro, sobre todo si el equipo responde y así lo ha hecho ante el Girona y el Leipzig. La media de cambios por partido es de 3,5 esta temporada, hacer más es arriesgarse a desconexiones inesperadas y los tres puntos de Vallecas son clave en un momento importante en la Liga. Ganar sería mantener las distancias con el Girona, el único rival que le inquieta en la clasificación en estos momentos.