La decisión de Mbappé que tranquilizaría al PSG

Una información que publica el diario 'L'Équipe' previa al decisivo partido que se disputará en el Signal Iduna Park recoge las inquietudes que recorren las estructuras del PSG en torno al futuro de su estrella, siempre en el aire desde su llegada al Parque de los Príncipes por el continuo acecho del Real Madrid y los devaneos del propio futbolista.

Sin embargo, ellos mismos dan respuesta a la cuestión en un hilo informativo que parece provenir del entorno del futbolista, en un momento en el que está en duda si realmente le llegarán ofertas. A priori, el futuro en París del capitán de la selección francesa no estaría ligado a una posible eliminación prematura en la Champions. El descuelgue del PSG a la Europa League no provocaría de manera automática que Kylian decida decir adiós.

La decisión de Kylian Mbappé, entre quedarse o marcharse del PSG al finalizar su contrato el próximo 30 de junio, no estaría directamente ligada al futuro del equipo en la Champions, aunque el equipo que dirige Luis Enrique Martínez se juega el pase a octavos este miércoles frente al Borussia en Dortmund.

Su compromiso con el PSG y el sueño de la Champions

Recuerdan que Mbappé siempre ha desligado en sus declaraciones su futuro a la suerte del PSG en la Champions y que, de hecho, siempre ha mantenido el discurso de que quiere conquistar con el club parisino el máximo título continental. Y destacan que el club ha reclutado a futbolistas que son amigos suyos como Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani o Lucas Hernández.

Aunque la pretemporada 2023/24 fue especialmente accidentada, cuando durante tres semanas estuvo entrenando al margen del grupo de Luis Enrique al negarse a renovar su contrato, el técnico español consiguió reconducir la situación al lograr que Kylian se reincorporara al grupo y jugara con normalidad para el equipo (18 goles y 2 asistencias en 19 partidos jugados).

Luis Enrique, en un duelo con el Paris Saint-Germain / AFP

El mensaje de 'Lucho' sobre el jugador siempre ha sido positivo, decidido a que Mbappé siga siendo la figura de su proyecto a largo plazo en el PSG. Un mensaje que según él, habría conseguido calar en un Kylian que dejaría su elección definitiva sobre su futuro, no en función de un resultado puntual. Y que, en todo caso, si se cerrara la renovación, no sería por dos años, como la última vez.

Pese a sus desavenencias con el presidente Nasser al-Khelaïfi, 'L'Équipe' considera que Mbappé no tendría la sensación de "haber marcado la historia del club", su objetivo inicial, y no se plantearía la idea de "buscar en otra parte. Aún no hemos llegado a ese punto", concluye el artículo.