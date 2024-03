Daum, en contra del regreso de Kroos a la selección de Alemania

Christoph Daum, ex entrenador del Stuttgart, se mostró contrario al regreso de Toni Kroos a la selección de Alemania. El técnico del 'Mannschaft', Julian Nagelsmann, anuncia este jueves la convocatoria para los partidos internacionales amistosos en el próximo parón de selecciones contra Francia (23 de marzo) y Holanda (26 de marzo) y se espera que el centrocampista del Real Madrid se encuentre en la lista.

En unas declaraciones hechas en 'RTL/ntv' y que recoge 'SportBild', Daum afirmó: “Yo no tomaría esta decisión así”. El argumento del veterano entrenador es que, en su opinión, “Él (Toni Kroos) no vendrá aquí para luchar por un puesto (en el equipo), porque tiene prácticamente garantizado un lugar regular en el once. Es más, es casi peligroso para la cohesión del equipo”.

Si Nagelsmann integra al futbolista del Real Madrid, Kroos podrá ampliar su entorchado de 106 partidos internacionales con Alemania. Pese a todo, Christoph Daum quiso dejar claro que para él, "la calidad de Toni Kroos es indiscutible. Lo que ha ganado y cómo se comporta como persona es sobresaliente. ¿Quién se atreve a decir: 'No quiero a Kroos en una selección?'".

Daum no es el único que se ha manifestado en contra del regreso de Kroos. Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich y ex estrella de Alemania, consideró que "si Kroos regresa a la selección sería una señal de Titanic".

Toni Kroos, que se proclamó campeón del mundo con su país en el Mundial de Brasil 2014 frente a la Argentina de Leo Messi (1-0), renunció a seguir en las convocatorias tras la Eurocopa de 2021. En febrero de 2024, el centrocampista del conjunto madridista anunció su disponibilidad para volver a jugar con la selección.