Kroos regresa a la selección alemana

El nivel de Toni Kroos es imprompio para un futbolista de 34 años. El alemán sigue siendo uno de los faros del Real Madrid en la medular, con un golpeo de balón exquisito y una visión del juego privilegiada. Y eso parece que le ha animado a volver a defender a la selección alemana tras anunciar en 2021 que renunciaba a ella.

Siempre claro, Toni Kroos no se va por las ramas. Si tiene algo que decir, lo dice. Como su fútbol, directo y preciso, el alemán no se ha andado con rodeos para comunicar que regresa a la selección alemana. "Chicos, breve y sin complicaciones: a partir de marzo volveré a jugar con Alemania. ¿Por qué? Estoy dispuesto a hacerlo porque me lo pidió el seleccionador nacional y estoy seguro de que con el equipo que hay la Eurocopa es posible. Haremos más de lo que la mayoría de la gente cree", confirmó a través de su Instagram.

OBJETIVO EUROCOPA

El objetivo es claro: liderar a Alemania hacia su cuarta Eurocopa como anfitriones. La ganaron en 1972, 1980 y 1996. Así pues, Kroos irá convocado al próximo parón internacional en marzo, regresando con el 'Die Mannschaft' tras asegurar en 2021 que dejaría de jugar con la selección. Lo hizo poco días después de caer eliminados de la Eurocopa tras perder ante Inglaterra.

Toni Kroos (Alemania) / AFP

El centrocampista, leyenda del cuadro teutón, suma 106 apariciones con Alemania, en las que ha marcado 17 goles y ha repartido 19 asistencias. Desde su debut, el 3 de marzo de 2010, con apenas 20 años, se proclamó Campeón del Mundo en 2014 ante Argentina.

IMPRESCINDIBLE EN EL MADRID

A sus 34 años, sigue a un nivel asombroso. Esta temporada suma 33 partidos con el Real Madrid en los que ha marcado un tanto y ha servido siete pases de gol. Sin duda, una de las piezas clave de Ancelotti que solo descansa puntualmente. Con 2.152 minutos de juego, es el sexto jugador más usado de la plantilla.