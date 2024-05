El 'dardo' de Ancelotti al Bayern: "Cuando no tienes el apoyo del club..."

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dejó un recado hacia el Bayern de Múnich en la previa de la vuelta de semifinales de Champions entre el conjunto bávaro y el elenco de Thomas Tuchel. Entre varios aspectos, al italiano le preguntaron por su estancia en el cuadro muniqués, ocasión que aprovechó 'Carletto' para lanzar un mensaje envenenado a la directiva teutona.

"Qué te da el Real Madrid que no te daba el Bayern de Múnich?", le preguntaron al entrenador italiano. Tras una sonrisa diabólica, Ancelotti no se mordió la lengua. "Es una vieja historia... te la explico en dos cosas resumidas: al final, los entrenadores tenemos que hacer un trabajo, tenemos una idea, pero tienes que tener el apoyo del club. Es algo fundamental porque sino tu trabajo no sale bien", aseguró el preparador madridista.

"Cuando este apoyo falla, es mejor separarse, como fue mi caso con el Bayern. Y nada más, tengo una relación fantástica con Uli Hoeness, con Rummenigge, con todos los que trabajan ahí... Cuando tú no tienes el apoyo del club, es mejor separar ahí y evitar problemas", sentenció 'Carletto'.

Hay que recordar que Ancelotti dirigió al Bayern la temporada 2016-17, conquistando la Bundesliga. En su segundo año, el cual empezó ganando la Supercopa alemana, el italiano fue despedido tras caer 3-0 ante el PSG en partido de la fase de grupos de la Champions.