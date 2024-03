Dani Parejo sobre Vinicius: "A mí me llaman borracho y no me encaro con la gente"

El centrocampista internacional del Villarreal Dani Parejo ha sido noticia por la prórroga de su contrato con el 'submarino amarillo' hasta 2026 y por este motivo fue uno de los protagonistas de 'El Larguero' de la Cadena Ser en la madrugada del miércoles al jueves.

El futbolista madrileño, experimentado y que habitualmente no tiene pelos en la lengua a la hora de referirse a cualquier asunto, respondió a todas las cuestiones que le plantearon y, como no podía ser de otra manera, surgió el tema del pique Vinicius-Morata en la recta final del España-Brasil, así como los pitos al delantero del Atlético y la actitud del brasileño en el Santiago Bernabéu, que tampoco ha gustado en el Real Madrid.

Dani Parejo en el partido contra las Palmas / EFE

Parejo dejó claro que considera a Vinícius un excelente futbolista, pero cuestionó la manera como actúa cuando le insultan desde las gradas cuando está en los terrenos de juego. "Me parece un jugador extraordinario, espectacular, con unas condiciones espectaculares. Yo no me he visto en el escenario de ser un jugador importante del mejor equipo del mundo y que todo el mundo me halague. Pero creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos. Parece que está en todas, es un aprendizaje que tendría que trabajar", consideró.

"A mí me han dicho borracho"

Parejo enmarcó los insultos y la actitud provocativa de algunos aficionados contra los jugadores de los equipos contrarios como algo que se debe erradicar del fútbol, pero que es una realidad, a día de hoy. "Cuando juegas en el Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. Pero yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa, y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando". Dani militó en la disciplina del Real Madrid entre 2006 y 2099 antes de proseguir su carrera en el Queens Park Rangers, el Getafe, el Valencia y ahora el Villarreal.

Parejo, contra los pitos a Álvaro Morata

El centrocampista del Villarreal también se refirió a los pitos a Álvaro Morata y lamentó de que esto suceda en España con los jugadores de la Selección, a los que nunca se les 'perdona' sus colores de club. "No sé lo que pasa en otros países, pero en España muchas veces el seleccionador da la convocatoria y cuando no cita a jugadores que juegan en sus equipos, la gente empieza a decir: 'España, que pierda, no voy a ver el partido'. España, para mí, es lo más grande que hay y siempre, esté de acuerdo o no con esas decisiones, creo que hay que animar a tu país, juegue el partido que juegue".