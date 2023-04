La contundente respuesta de Endrick a sus críticos

"Si no marco, las críticas no disminuirán y tendré que soportarlas cada vez más”, señala el futuro jugador blanco Ante las voces que le comparan con Pelé incluso indica: "Yo no he pedido esto"

Endrick empieza a convivir con la incomodidad de estar 24 horas al día bajo los focos. El joven talento brasileño y futuro futbolista del Real Madrid ha señalado en su país que "yo no pedí esto", contestando a las críticas que está comenzando a recibir ante su mala racha goleadora.

Así, en una entrevista a 'GQ' y que recoge 'As', Endrick indica: "A mí no me molesta no marcar goles, porque sé que las cosas mejorarán de forma natural con el tiempo. Sólo necesito mantener mi mente fuerte. Las críticas no disminuirán y tendré que soportarlas cada vez más”.

A sus 16 años, está ya siempre bajo los focos haga lo que haga: "Nadie deberían sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza. A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora ya no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme”.

Así, cuando en un encuentro fue sustituido y en el banquillo se cubrió la cabeza con el peto, ya se vertieron ríos de tinta en su país: "Cuando me sustituyeron me puse el peto en la cabeza pero no lloraba, no estaba triste. Sólo le estaba orando a Dios. Lo interpretaron mal, dijeron que estaba temblando porque no estaba marcando goles. Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible”.

Unas declaraciones que denotan ya cierto aire de estrella en el próximo jugador blanco, quien al fin parece entender que no es obligatorio adorarle.

Eso sí, al final Endrick es un chico de 16 años: "Antes estaba pendiente de lo que decía la gente de mí, pero hoy no. Me gustan los videos en TikTok, pero cuando hay algo sobre mí, paso rápido”. ¿El nuevo Neymar?