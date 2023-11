El City 'enfría' el interés del Madrid en Haaland: "Estará muchos años aquí"

Ferran Soriano, el CEO del club citizen se refirió al futuro del delantero noruego, cuyo contrato se extiende hasta 2027 “Es un crack, estará aquí hasta que quiera y espero que eso sean muchos años”, ha confesado

El futuro de Erling Haaland siempre ha sido objeto de debate. A pesar de que su contrato con el Manchester City le vincula hasta el 30 de junio de 2027, desde que puso un pie en la ciudad británica se le ha seguido vinculando con el Real Madrid. El CEO del club 'citizen' se ha encargado de enfriar dichos rumores.

“Haaland creo que está feliz en el Manchester City. El futuro ya se verá. Este es un jugador que ha tenido un éxito extraordinario y no solo porque marca goles sino porque se ha adaptado bien al club, a la ciudad. Creo que estará muchos años aquí”, ha explicado Ferran Soriano en una entrevista concedida en el programa de radio 'El Món a RAC1'.

En la citada entrevista, también le preguntaron por el futuro del técnico catalán, Pep Guardiola, cuyo contrato le vincula al Etihad Stadium hasta 2025. Soriano fue simple y claro al respecto del exblaugrana: “Es un crack, estará aquí hasta que quiera y espero que eso sean muchos años”, dijo.

Por último, también comentó el caso de Bernardo Silva, de quien el Barça estuvo altamente interesado hace dos veranos y también sondeó su incorporación en la última ventana de transferencias. “De aquí no salió nada. Nosotros no hacemos ruido, no procede de aquí. Si hay diez portadas que dicen que Bernardo Silva irá al Barça se hicieron allí y no había nada que decir. Y si alguien se quiere ir, se le abre la puerta siempre que venga alguien. En este club, además, trabajan muchos culés. No hubo nada”, explicó, matizando que es una "especulación ridícula" que se pusieran trabas al fichaje.