Chilavert vuelve a la carga contra Vinicius

José Luis Chilavert se ha visto envuelto en la polémica por censurar la actitud que tuvo Vinicius en la rueda de prensa previa al amistoso contra el racismo que disputaron España y Brasil el pasado martes en el Santiago Bernabéu. Vinicius no pudo reprimir las lágrimas cuando se le interrogó por los insultos racistas que ha sufrido en algún campo de la Liga y el exportero paraguayo le envió un mensaje en su cuenta oficial de 'X' en el que le instaba a dejarse de tonterías.

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, sentenció Chilavert, lo que le acarreó un sinfín de críticas. Lejos de retractarse, el exportero ha vuelto a la carga contra Vinicius en una entrevista a la radio argentina 'Splendid AM'.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas”, empezó diciendo Chilavert, que se mantuvo en su convicción de que no había faltado al respeto al delantero del Real Madrid: Lo que puse en mi twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea maricón no es despectivo para nada.

El exportero paraguayo puso en duda la sinceridad de las lágrimas de Vinicius y apuntó al documental que está grabando Netflix con el brasileño como protagonista y que ya encendió la polémica en la última visita del Real Madrid a Mestalla: "Las cámaras de Nétflix estaban ahí y se pone a llorar. ¿Qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a cuatro hijos? Él juega en el Real Madrid. Además, es el primero que agrede a los rivales".

Chilavert criticó que Vinicius solo se convierta en adalid de las injusticias cuando le afectan personalmente: "Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos de Boca, ¿dónde estaba Vinicius, que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos, todo está bien, pero después vos les faltas al respeto y empiezan a llorar".

El exportero concluyó: "La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino”.