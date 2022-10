El centro del campo del Madrid, la línea que más preocupa a Ancelotti

El traspaso de Casemiro dejó un puñado de millones, pero también un agujero importante de cara a un curso que será muy largo Es la línea más exigente y con menos efectivos, seis jugadores con Valverde, y en la que el italiano hace más rotaciones

Ancelotti vive feliz con la plantilla que tiene, pero no es ajeno a los problemas que se le pueden presentar en la segunda parte de la temporada. La salida de Casemiro al United dejó un puñado de millones, pero también un agujero en el centro del campo. Tchouameni cubre con garantías el puesto dejado por el brasileño, pero deja la línea con un efectivo menos de lo esperado. Con la lesión de Ceballos, al italiano le quedan Camavinga y Valverde como sustitutos de Kroos, y Modric y Tchouameni, que tienen un Mundial por delante.

El italiano maneja con solidez las opciones que tiene en esta primera parte de la temporada, pero es consciente que para la segunda podría quedarse corto por la carga de partidos que aumentan las opciones de que alguno de los internacionales vuelva renqueante o lesionado del Mundial. Una sobrecarga de competiciones para cuando llegue el momento de jugarse los títulos en la recta final del curso, si es que las circunstancias les permiten llega lejos y con opciones en las cinco competiciones que tienen por delante. Es la línea que más ha cambiado el italiano, 10 combinaciones en los 15 partidos que han disputado

CON LOS MISMOS HASTA EL FINAL

La medular titular es la formada por Tchouameni, Valverde (que se desdobla como extremo), Kroos y Modric. Los recambios son solo dos Camavinga y Ceballos. La lesión del andaluz no ha tenido incidencia sobre el campo, pero si ha obligado a Ancelotti a aumentar la carga de minutos de los cuatro principales. El francés, el uruguayo y el croata estarán en Qatar con sus selecciones y Ancelotti rezando para que vuelvan sanos y salvos para concederles unas minivacaciones en la reanudación de la competición.

El club no tiene intención de reforzarse en el mercado de invierno, salvo necesidad. Además, el italiano no da bola a los jugadores del Castilla, solo cuenta con algunos en los entrenamientos. Insuficientes para estar conectados a la corriente que fluye en el equipo. Es la línea más exigentes y con menos efectivos del equipo, seis jugadores (cuatro o tres puestos) frente a los seis que tienen el ataque (dos o tres puestos) y nueve en la defensa (cuatro puestos). Ancelotti va a tener mucho trabajo dosificando esfuerzos y cruzando los dedos para que no haya lesionados, sobre todo Kroos o Modric, los ideólogos del juego blanco.