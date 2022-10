Kroos ironiza con su futuro entre rumores de retirada

"El futuro. Y yo", escribió junto a la foto con Valverde y Alcaraz El alemán es muy activo en las redes y ha vuelto a crear todo tipo de reacciones

Toni Kroos sigue sin dar pistas sobre su futuro (o sí). Y es que el alemán ha incendiado las redes con su última publicación: una imagen junto a Fede Valverde y Carlos Alcaraz. Pero esto no es todo, porque el mensaje que la acompañaba era "The future. And me" (El futuro. Y yo).

El madridismo han estallado en preocupación, y no es para menos. El centrocampista es, sin duda, uno de los directores de orquestra en el juego del Real Madrid. Y es que cada vez parece más evidente que el teutón colgará las botas el próximo 30 de junio. Sin embargo, es algo que el club blanco quiere evitar a toda costa y ya le propuso prolongar un año más su contrato.

Carlo Ancelotti fue preguntado al respecto, y no parece que pretenda forzar al alemán, porque "él sabe perfectamente lo que pensamos todos: yo, sus compañeros, el club... Nada más. No necesitamos empujarlo. Es tan serio, tan profesional y le gusta tanto el Madrid". Ante todo, el técnico lo respetará "decida lo que decida".

Para gran parte de los aficionados blancos, este es otro claro mensaje que apunta a la retirada de Toni Kroos, y es que el alemán ha ido dejando señales, quizá inequívocas, que podrían significar lo que todo madridista no quisiera que se hiciera realidad.