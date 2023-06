El 'caso Mbappé', una historia de desencuentros con final en Madrid

El delantero del PSG está cerca de llegar a un acuerdo definitivo por su fichaje por el Real Madrid Su 'culebrón' con el conjunto blanco se remonta seis años atrás en el tiempo, cuando rechazó por primera vez a Florentino

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se empezó a trabajar en 2017. Por aquel entonces, el joven talento del Mónaco se marchaba al PSG con una cesión con opción de compra por valor de 180 millones de euros. Rechazó por primera vez al conjunto blanco con la intención de triunfar en París antes de dar el salto definitivo. Casi seis años más tarde, está muy cerca de cerrar su etapa en el Parque de los Príncipes.

El segundo capítulo

La segunda situación en esta historia se produce cuatro años más tarde de su llegada al PSG, en 2021. A Mbappé le restaba un año de contrato, y desde Madrid le llegaban cantos de sirena. Florentino puso 160 millones de euros encima de la mesa que acabaron siendo 200. La respuesta de Al-Khelaïfi, inexistente. Ni se planteaban escuchar la oferta. Segunda negativa del francés.

Kylian Mbappé, en un duelo con el PSG en 2021 | AFP

Mbappé siguió en el PSG, consciente de que su contrato tenía fecha límite: el verano de 2022. Desde Madrid, pese a la segunda negativa, volvían a hacerse ilusiones con el fichaje definitivo de su ansiado 'Galáctico'. El francés rechaza todas las ofertas de renovación que le llegan desde el club, y en el Bernabéu dan por hecha su llegada.

¡PSG y Real Madrid ya habrían llegado a un acuerdo por Mbappé! | SPORT

El tercer 'no' de Kylian

Unas semanas más tarde, todo se empieza a torcer y aparecen de nuevo las dudas. En Francia se genera un movimiento nacional nunca antes visto por la continuidad de un futbolista. Qatar, Macron, París y todo lo que rodea al PSG se volcaron para convencer al futbolista de su renovación. Y contra todo pronóstico, lo consiguieron. Las cifras, una locura: 83 millones de euros anuales por tres temporadas y una prima en caso de volver a renovar de 125 millones de euros.

Mbappé renueva con el PSG hasta 2024 con la opción de ampliar su vinculación por una temporada más. El Madrid, que ya acariciaba su fichaje, de vuelve a topar de bruces con la negativa del francés. La tercera desde su llegada a París.

Mbappé renueva con el PSG | PSG

Mbappé dice que se queda, y con ello acaba con las esperanzas de muchos aficionados madridistas que ya se hacían ilusiones con la llegada de un futbolista que estaba destinado a recoger el testigo de Cristiano Ronaldo.

No está cómodo en París

Todo parecía visto para sentencia, pero no. El 'caso Mbappé' nunca se ha cerrado del todo. Ni siquiera acaba la temporada cuando se empiezan a filtrar informaciones que apuntan que no está feliz en París y que no le han cumplido ciertas promesas que le hicieron desde el club. Llegó Messi pero despidieron a Pochettino después de Tuchel, y la llegada de Galtier tampoco cambió los ánimos.

Mbappé celebra un gol con Messi en el PSG | Agencias

La inestabilidad en el club no ayuda a convencer a Mbappé, que sale a desmentir los rumores sobre su salida y dice que quiere seguir en el PSG. Pero desde París se empiezan a caldear mucho los ánimos con las constantes idas y venidas sobre su futuro, y la idea de venderlo en verano empieza a ganar peso.

La carta

Y llega el 'boom' definitivo. La carta. En julio de 2022, Kylian Mbappé le comunica al PSG por escrito que no va a renovar su contrato y que no seguirá más allá de 2024 en el club. Con este mensaje, el francés se pronuncia definitivamente sobre su intención de abandonar París y buscar un nuevo destino el próximo verano como agente libre.

El futuro de Mbappé está en el aire | AFP

Al-Khelaïfi, sin embargo, tiene otra idea muy distinta. El PSG no está dispuesto a dejarlo salir gratis y le plantea un ultimátum: o renueva este verano o se marcha traspasado. Y ya fijan su precio de salida: 200 millones de euros. El Real Madrid vuelve a moverse por el 'sí' después de tres portazos, y presenta 200 millones de euros fijos más cinco en variables. Hasta aquí. La última palabra la tiene el club parisino.

Luis Enrique, ¿la última esperanza?

En medio de todo el lío, el PSG trabaja en la llegada de un sustituto tras la marcha de Galtier. Luis Enrique es el candidato definitivo y su llegada parece cuestión de tiempo, y desde París confían en que Mbappé cambie de opinión y decida renovar gracias al movimiento en los banquillos.

Luis Enrique, cerca de firmar por el PSG | Juanjo Martin

Al técnico asturiano le han comunicado desde el club parisino que el francés seguirá la próxima temporada a menos que llegue una oferta muy importante por él, por lo que en principio entra en la planificación deportiva junto a otros 'cracks' cuyo futuro está en duda como Neymar JR.

Ahora el balón está en el techo del PSG, pues parece que Mbappé no va a desviarse de su última decisión. ¿Es el final? Veremos...