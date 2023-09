Bellingham despierta del sueño al Girona

Montilivi vio cómo se le escapaba el sueño de derrotar al Madrid y volver a ser líder de Primera División Los de Ancelotti se impusieron con claridad gracias a una actuación memorable del centrocampista inglés

Querían volver a dormir líderes. El Girona, sí. Venían de seis victorias consecutivas y se habían ganado la licencia de soñar ante el Real Madrid. Perdonó lo imperdonable en un arranque mágico y el conjunto de Míchel acabó sucumbiendo al poderío ofensivo de los blancos. Joselu, Tchouaméni y Bellingham frustraron la fiesta en Montilivi con el 0-3.

No cabía ni un alma en el estadio, donde la fiesta era mayúscula antes de toparse de bruces con el resultado. 14.184 aficionados llenando las gradas. Todas las miradas del planeta fútbol estaban puestas en Montilivi, un escenario vestido con sus mejores galas que hace dos temporadas era de Segunda División y hasta hace nada pudo sentirse líder de Primera División.

El colegiado del encuentro pitó el inicio y la ciudad de Girona vibró creyéndose líder de esta Liga. Los locales salieron al encuentro decididos a dominar. Nada más arrancar, las ocasiones caían del lado de los de Míchel y parecía que el escenario se le quedaba grande al Madrid. El ritmo era frenético.

PERDONAR SALE CARO

Salía sin temor alguno el Girona, haciéndose con el control del balón y acariciando el primer gol tras un centro medido de Couto que no pudo transformar Yangel Herrera. Sin tiempo para lamentarse, Tsygankov remataba de cabeza al poste totalmente solo en el segundo palo. No se puede perdonar tanto.

El Madrid, que parecía nervioso y regalaba por momentos la posesión a los de Míchel, se encomendó a Bellingham para recuperar el control. El inglés hizo las delicias de Luka Modric para asistir a Joselu con un pase de exterior imposible. En el 17', los de Ancelotti ponían el primer gol para recuperar el liderato.

Los futbolistas del Madrid celebran el tanto de Joselu | Valentí Enrich

Tras el tanto, el Madrid se crecía y el Girona se iba haciendo cada vez más pequeño. En un claro ejemplo de desespero, un centro medido desde el córner de Kroos lo cazaba Tchouaméni para rematar a placer. Segundo mazazo sólo cuatro minutos después del primero, en el 21'. Montilivi no se lo creía.

El Girona lo intentó como pudo pero acabó pidiendo el descanso. Yan Couto, que había firmado un gran arranque, se topó con un Camavinga enorme en defensa. Entre Kroos, Bellingham y Tchouaméni se hicieron con el control del encuentro. Vinicius, que volvía a la titularidad seis partidos después, combinaba a su antojo con el inglés y amenazaba constantemente con sus arrancadas.

CAER CON LA CABEZA BIEN ALTA

Por si alguien tenía dudas, el Girona no estaba dispuesto a rendirse. Empezaba muy intenso el segundo tiempo el conjunto de Míchel, consciente de que debía reaccionar rápido para recuperar el encuentro. En el 46', un remate de cabeza de David López a punto estuvo de colarse en la portería de Kepa, que respondió con una gran atajada. Por momentos, Montilivi creyó en la remontada.

Poco a poco, el Madrid se estiraba y generaba muchísimo peligro al contraataque. En una de esas, llegó la primera amarilla del encuentro para Eric Garcia, que había estado bastante fino con balón, por una falta muy clara sobre Camavinga. El partido de Vinicius se acabó en el 67' después de que el brasileño pidiera el cambio. Y como suele ser costumbre, los pitos de la grada se hicieron notar.

CICLÓN BELLINGHAM

Jude Bellingham, un protagonista habitual en este arranque de temporada para el Real Madrid, fue el aguafiestas definitivo para el Girona. Una asistencia majestuosa para abrir la lata y un gol para rematar la faena. En el 71', el inglés cazó un balón en el área tras una jugada embarullada y batió sin problemas a Gazzaniga.

Su celebración, marca de la casa. Con los brazos abiertos frente a la grada del córner en Montilivi y con la única alegría de los aficionados blancos presentes en el estadio. Un jarro de agua fría definitivo en el encuentro.

Bellingham y David García, en un momento del partido | EFE

El Girona lo peleó hasta el final pero fue un quiero y no puedo. No fue el partido de Sávio, que venía con la moral por las nubes pero no pudo mostrar su talento. Míchel lo intentó agitando el banquillo y dando pie a Pablo Torre. Hubo amago de tangana para acabar por un lío en los banquillos tras la expulsión a Nacho por su entrada terrorífica a Portu.