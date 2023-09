Girona - Real Madrid hoy en directo: horario, dónde ver y alineaciones | LaLiga EA Sports en vivo

Una de las principales sorpresas es la presencia de Camavinga como lateral zurdo. Ancelotti recupera así la receta que utilizó en muchos momentos de la pasada temporada, pese a que al internacional francés no le hace mucha gracia ocupar esa demarcación. Lo extraño es que tanto Mendy como Fran García están disponibles.

Entran Carvajal, Kroos, Bellingham y Vinicius respecto al último once ante la UD Las Palmas. Nacho ocupa la plaza del lesionado Alaba en el eje de la defensa, mientras que Vinicius ya dispuso de sus primeros minutos en el último partido y regresa a la titularidad, una vez recuperado de la lesión que sufrió el pasado 25 de agosto ante el Celta. Bellingham, Kroos y Carvajal también vuelven al once. Se caen del once Brahim, Mendy, Rodrygo y el lesionado Alaba.