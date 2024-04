Aviso al Real Madrid sobre Mbappé: "¿De verdad no se hacen preguntas sobre su actitud?"

La cara de Mbappé cuando Luis Enrique decidió sustituirlo ha dado la vuelta al mundo y ha dejado ver una tendencia: en Francia, el crack de Bondy ha dejado de ser un protegido. El técnico se permite el lujo de cambiarlo con el partido aún abierto y la prensa es más dura que nunca con él. Johan Micoud, exfutbolista galo, atizó y de qué manera a Mbappé y advirtió al Real Madrid.

"Me pregunto algo sobre el equipo que lo va a fichar. ¿De verdad esta gente no se hace preguntas sobre su carácter? Una vez allí, no lo podrán hacer. Si yo fuera presidente le haría esa pregunta antes de ficharle", precisó Micoud.

Unas críticas que se unen a otras como las de l'Équipe, que aseguró que "¿Será porque le falta ritmo? ¿Por falta de ganas? ¿O simplemente éxito? Hizo demasiado poco. De nuevo fue sustituido sin haber marcado diferencias". También Le Parisien tildó el partido del francés como "decepcionante".

Ludovic Obraniak, futbolista galo, aprovechó la ocasión para decir la suya: "Siempre ha dicho que quería dejar una huella imborrable en el PSG. Sus estadísticas están ahí... pero creo que se está equivocando. Se está poniendo a todo el mundo en contra y dando la razón a sus detractores".