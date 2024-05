El Fenerbahçe tienta a Lorenzo Brown para que se olvide del Madrid

El nacionalizado español Lorenzo Brown le ha salido una ‘novia’ a la que puede ser difícil rechazar. Y es que el jugador del Maccabi Tel Aviv, que ya tiene claro que no continuará la próxima temporada en el cuadro hebreo, estaba ilusionado en poder iniciar una nueva vida con su familia en el Real Madrid.

Aunque ante la falta de una oferta formal por el conjunto blanco, al base estadounidense le ha llegado una oferta del Fenerbahçe de Jasikevicius que parece difícil de rechazar: un contrato de dos años a razón de dos millones de euros netos por temporada.

Una oferta que ya tiene en firme el jugador español y que le ha llevado a reconsiderar su deseo de irse al Madrid ante el interés del conjunto turco, que quiere a Brown para reemplazar a Calathes, a pesar de haber sido el jugador decisivo para meter al ‘Fener’ en la Final Four. El ex blaugrana parece que ya tiene un acuerdo con el AS Mónaco.

Ya jugó en el Fenerbahçe

Brown conoce perfectamente al Fenerbahçe ya que jugó allí la temporada 202-21 y ahora se siente como un jugador importante después de haber mostrado su calidad en el Maccabi con promedios de 13,2 puntos, 6,1 asistencias y 13,1 créditos de valoración.

El cuadro turco está dispuesto a liberar a Brown de su contrato con el Maccabi después que firmara hasta la temporada 2025-26, y el conjunto macabeo querrá cobrar una compensación por su salida, que podría rondar los 700.000 dólares, según informa Marca.

El Madrid, con la intención de renovar a Tavares en un megacontrato que lo hará de los mejor pagados en Europa, no tiene nada claro que pueda llegar a la cifra que pide Brown, que jugaría como comunitario, aunque con una oferta que no llegará a la que ofrece el Fenerbahçe.

Veremos si el jugador decide irse al Madrid a pesar de cobrar menos dinero, pero todo indica que el jugador acabaría por decantarse por la oferta turca, en un equipo al alza y que este fin de semana disputa la Final Four.