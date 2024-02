El ataque del Real Madrid no se toca pese a la llegada de Endrick y Mbappé

En el Real Madrid siguen valorando el proyecto de la temporada 2024-25 en el que llegarán dos refuerzos ofensivos, Endrick y Mbappé. Con ellos, Ancelotti, que tiene tres delanteros, verá aumentado a cinco su arsenal ofensivo. En el club piensan que habrá partidos para todos en un calendario cargado de competiciones si se suman las fechas reservadas a las selecciones.

Vinicius es intocable como titular. La incógnita es saber cómo lo encajará el técnico con la llegada de Mbappé. Ambos ocupan la misma posición, aunque el francés lo alterna con la de delantero centro en el PSG. Será Ancelotti el que tenga que buscar la fórmula para combinarlos y que acaben conviviendo en ataque

INTOCABLES

Los dos serán fijos, pendientes de que los acompañe otro, que podría ser Rodrygo si Ancelotti vuelve a reconfigurar el dibujo y recupera el 4-3-3 (con balón) que utilizó en sus dos primeras temporadas de su segunda etapa. Ahora juega con el 4-4-2, con un centro del campo en rombo para adelantar la posición de Bellingham ayudando a Vinicius y Rodrygo en ataque.

Endrick necesitará un tiempo de acondicionarse a sus nuevos compañeros, al estilo de juego del equipo y a las costumbres españolas. Su arranque sería de suplente para que poco a poco vaya acoplándose a las circunstancias. No hay prisas con él, tiene 18 años y deberán tener paciencia para encajar en los esquemas del italiano, que seguirá contando con Joselu. Las características del canterano son diferentes a las del brasileño, por lo que Carletto tendrá dos perfiles para el puesto.

RODRYGO Y GÜLER

Se rumorea que el Madrid podría traspasar a Rodrygo para sufragar la llegada de Mbappé. El brasileño tiene un gran cartel y si lo pone en el mercado no tendría problemas para venderlo y obtener buenos beneficios. Sin embargo, el jugador no quiere irse y el Madrid no quiere que se vaya. Tiene contrato hasta 2028 y, salvo sorpresa, seguirá de blanco.

Con cinco delanteros, los tres medias puntas tendrían un papel más retrasado en el campo, aunque si Ancelotti pone a Vinicius y Mbappé, Bellingham podría seguir haciendo el mismo trabajo que en esta temporada. Aun así, tanto el inglés como Güler, que podría salir cedido, tendrían funcionas de centrocampistas. Solo Brahim mantendría ese papel de media punta por sus características.

Quedan cuatro meses para final de temporada y el club sigue trabajando en cerrar el próximo proyecto, que va a depender también de la opinión que tenga Ancelotti sobre las necesidades que tenga para llevar a cabo sus ideas y, también, de si el club necesita o no vender para cuadrar las cuentas. Tienen tiempo para cerrar la plantilla, pero, en principio, el ataque no se mueve