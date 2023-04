Ancelotti suspende negociaciones para ser seleccionador de Brasil

El entrenador blanco no quiere hablar nada de su futuro hasta que no acabe la temporada La Confederación Brasileña mantiene el interés

El entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, habría suspendido cualquier tipo de negociación con la Confederación Brasileña de Fútbol hasta que no termine la competición oficial con el equipo blanco. Concretamente, 'UOL Esporte'' indica que Ancelotti no cierra la puerta que no se sentará con nadie hasta que finalice su participación en la Champions ya que está centrado en volver a ganar este título.

La Confederación Brasileña tiene a Ancelotti como principal candidato al banquillo y así se lo ha hecho saber a él y a su entorno, aunque sabe que no va a tener nada que hacer si el Madrid decide que el italiano continúe una temporada más en el banquillo. Al italiano le queda una temporada, pero en el Bernabéu hay una fuerte rumorología sobre que Florentino Pérez podría dar por acabado su ciclo dando entrada a otro proyecto. Solo la consecución de la Champions podría hacerle cambiar de idea.

En el caso de que Ancelotti dejara el Madrid, el técnico ya había dejado claro que no entrenaría a ningún otro equipo pero sí estaría abierto a una experiencia como seleccionador. El proyecto de Brasil puede atraerle, pero todo se dilatará un tiempo más. Emisarios de la Confederación Brasileña tenían previsto pasar por Madrid pero este viaje se habria pospuesto ya para más adelante.