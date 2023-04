Gallardo quiere ser el tercero en discordia para el banquillo del Chelsea

El rival del Real Madrid en la Champions cuenta con Frank Lampard como solución provisional Julian Nagelsmann y Luis Enrique Martínez son los principales candidatos para hacerse con el cargo

El técnico argentino Marcelo Gallardo sería uno más de los candidatos que se postulan al banquillo del Chelsea de la Premier League, por detrás de los favoritos para hacerse con el cargo, Julian Nagelsmann y Luis Enrique Martínez.

Según asegura en UOL el columnista Tales Torraga, Marcelo Gallardo, ex entrenador de River Plate (2014-22), puso en aviso a sus asistentes de que volverá a trabajar a partir del próximo mes de junio.

El argentino dejó el banquillo de los 'millonarios' el pasado mes de noviembre de 2022 y desde entonces se ha dedicado a estar con la familia y a cultivar las muchas pasiones que tiene fuera del mundo del fútbol, desde la música y el arte a la ciencia. Sin embargo, Marcelo Gallardo no pierde el foco de la que es su principal pasión y ocupación, el fútbol y ya está planeando el regreso a los banquillos. En los planes de Gallardo siempre ha estado el salto a Europa y en estos momentos optar al banquillo del Chelsea sería una de las opciones que baraja. A tenor de esta información, el centrocampista Enzo Fernández, que estuvo a sus órdenes anteriormente en el conjunto platense, sería una de las bazas para acceder al cargo.

Como es sabido, el club londinense ha recurrido a Frank Lampard, ex jugador y ex mánager de los 'Blues', para que se encargue del equipo hasta final de la temporada 2022/23. Pero la propiedad de la entidad está trabajando en la contratación de un técnico a medio y largo plazo. Los principales candidatos hasta el momento son el alemán Julian Nagelsmann, ex del Bayern Múnich, y Luis Enrique Martínez, cuyo último cargo fue el de seleccionador español tras su etapa en el Barça.

Gallardo quiere probarse en Europa

Hasta el momento, Gallardo entrenó a Nacional de Uruguay y River Plate de Buenos Aires, dos grandes del fútbol sudamericano. Pero el deseo de Marcelo es dar el salto al fútbol europeo y contrastar sus éxitos en América con los entrenadores que trabajan en el Viejo Continente.

'El Muñeco' estaría especialmente atraído por la Premier League y hacerse cargo de un campeón de Europa como es el Chelsea -este miércoles disputa los cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid- sería una inmejorable plataforma para el desembarco.

Gallardo desestimó las llamadas desde la MLS estadounidense y su nombre sonó años atrás como candidato al banquillo del FC Barcelona, y en la actualidad se ha rumoreado como opción a los del PSG e incluso el Real Madrid. La realidad es que su falta de experiencia como entrenador en las Ligas europeas ha jugado en su contra, pese a su currículum con Nacional (una Liga) y con River (catorce títulos nacionales e internacionales).

Lo más reciente es que Marcelo Gallardo habría hecho oídos sordos a una oferta del Flamengo brasileño, a la espera de que se pueda producir su salto a Europa, si es posible a la Premier, con el Chelsea como difícil objetivo.