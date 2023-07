Ancelotti: "El Real Madrid puede competir por todos los títulos con un solo '9' en la plantilla"

El técnico madridista echó balones fuera sobre su futura incorporación a la selección brasileña y no quiso hablar de la posible llegada de Mbappé "Tenemos mejor plantilla que el año pasado; ha mejorado", destacó el italiano

Minutos antes de iniciar el primer entrenamiento en Los Ángeles, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, atendió brevemente a los medios de comunicación allí desplazados. El italiano echó balones fuera cuando le plantearon su futuro como seleccionador brasileño y tampoco quiso hablar de la posible incorporación de Kylian Mbappé.

Cuando le plantearon el nombre de Mbappé, el técnico madridista se limitó a afirmar que "nunca he hablado de jugadores que no están en el Real Madrid. Te puedo hablar de Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que ha vuelto muy bien de Milán, más fuerte y completo. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto".

Ancelotti se mostró satisfecho con la plantilla que tiene a sus órdenes, pese a que el club blanco aún no ha cubierto la salida de Karim Benzema. "La plantilla ha mejorado, tenemos mejor plantilla que el año pasado. El Real Madrid puede competir por todos los títulos con un solo '9' en la plantilla. Estoy muy contento con la plantilla. Probaremos un sistema nuevo al principio a ver cómo va, y si no funciona, siempre queda el sistema antiguo que tanto nos dio en el pasado", aseguró.

INCORPORACIONES

El italiano reconoció estar "muy contento con lo que ha llegado. Nos van a ayudar y a aportar calidad a la plantilla". Y apuntó que "Fran García va a cubrir muy bien la banda izquierda, donde tuvimos problemas el año pasado. Joselu nos puede aportar un poco más en el juego aéreo. Güler tiene mucho talento, es muy joven y creo que los aficionados lo van a disfrutar mucho. Y Bellingham es un gran interior con cualidades que no tenemos en la plantilla. Tiene una buena llegada al área sin balón".

Por último, Ancelotti echó balones fueras cuando le preguntaron por su futura incorporación a la selección brasileña a final de temporada. "Cerramos este tema el primer día. Nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Soy entrenador del Madrid y me quedo. No hablaré de este asunto nunca más. Tengo contrato hasta 2024 y me quedo con eso", comentó.

Y concluyó afirmando que "no tengo prisa por renovar, porque tengo contrato. La confianza en el club es total. A ver qué pasa esta temporada. Yo creo que la temporada va a salir bien, tenemos mucha confianza, porque la plantilla ha mejorado, aunque hemos perdido a un jugador fundamental como Karim. Tenemos un grupo muy joven y estamos convencido de que nos va a dar muchas alegrías".