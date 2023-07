Última embestida del PSG a Mbappé: ¡le ofrece un contrato vitalicio!

El club parisino, según la información de 'Defensa Central,' ha ofrecido un contrato de 10 años al delantero Su deseo, según la misma información, sería priorizar el tema deportivo y ir al Real Madrid dónde ve más posibilidades de ganar títulos

El PSG le ha ofrecido a Kylian Mbappé un contrato de 10 temporadas a razón de un total unos 1.000 millones de euros según el medio digital, 'Defensa Central'. Mbappé podría firmar un contrato fuera de mercado como jugador del PSG y se convertiría en el mejor pagado de toda Europa, además con diferencia, alrededor de unos 100 millones de euros por temporada, le cubrirían de oro.

La misma información citada añade que Mbappé ahora no quiere priorizar el tema económico sinó que estaría por la labor de firmar por el Real Madrid para asegurarse más posibilidades de títulos. "Si esto fuera una cosa de dinero... pero ahora quiero cumplir mi sueño y ganar todo con el Madrid, lograr más títulos en mi carrera", habría afirmado el jugador parisino.

El culebrón Mbappé parece no tener final y aún hay muchas páginas por escribir en este pulso entre el PSG que quiere renovarlo ya porque termina contrato en 2024. De no renovar, se marcharía libre el próximo verano. Al-Khelaifi afirmó a inicios de julio que no dejarían marchar gratis al mejor jugador del mundo y le tiró un pulso: "Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato".

Nada más lejos de la realidad, el tema sigue enquistado y sin solución, cuándo ya han pasado las dos semanas de margen que le dió el máximo mandatario del PSG: “Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta". Hoy, 20 de julio, se cumplen 14 días de estas palabras y el tema no parece que se vaya a decidir en breve.

El lunes ya se incorporó de nuevo al trabajo y salvo novedad de última hora, se espera que el sábado viaje a Japón con el equipo. Desde el Real Madrid, en los últimos días han asumido que su fichaje aún está lejos.