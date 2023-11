A Ancelotti no le convence la oferta que le ha hecho el Real Madrid para renovar

La renovación de Carlo Ancelotti por el Real Madrid sigue en el aire. El técnico italiano instó al club a negociar la posibilidad de ampliar su contrato antes de final de año, momento en que será agente libre para poder fichar por el equipo que quiera. Brasil es la primera opción en una agenda en la que han ido apareciendo otros interesados como la selección canadiense o el United, aunque el de Reggiolo tiene claro que después de entrenar al Madrid no tiene intención de dirigir a otro club.

Desde que se conoció el interés de Brasil en fichar al italiano se han sucedido una serie de capítulos que dejan en el aire su futuro. La Confederación Brasileña ha asegurado en dos ocasiones que Ancelotti está fichado para cuando deje el Real Madrid, pero el italiano lo ha negado dando prioridad al equipo madridista si le ofrece seguir. Y así lo habría hecho en los últimos días según Eduardo Inda, asegura que el club le ha ofrecido un año más de contrato.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Sin embargo, el italiano no le convence ampliar por una temporada con las mismas condiciones que el Real Madrid pone a los jugadores que pasan de los 30 años. Podría estar un año más u once, pero también podría durar dos meses si los resultados no acompañan en el arranque de la próxima temporada. La propuesta de Brasil es atractiva y una experiencia nueva para el italiano, que no escondió que le hace “mucha ilusión” y que le “encantaría” ser su entrenador.

Los retos serían nuevos para un técnico que lo ha ganado todo al frente de diferentes equipos, pero que no ha dirigido a ninguna selección. Brasil es la cima de los banquillos y le ofrece coger al equipo para la Copa América y prepararlo para el Mundial de 2026. Un reto nuevo para el italiano, que a sus 64 años no esperaba tener una oportunidad igual. De hecho, su intención era colgar los hábitos cuando acabase contrato con el Madrid, pero la tentación de dirigir a una pentacampeona mundial es demasiado grande como para rechazarla.