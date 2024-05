Última hora sobre el estado de salud de Máximo Huerta: ingresado de urgencia

Este jueves 30 de mayo el escritor español Máximo Huerta, preocupaba a todos sus seguidores al comunicar que se encontraba ingresado de urgencia en el hospital por una severa diverticulitis de colon.

La diverticulitis es una dolencia que, si no se trata con rapidez puede resultar severa. Esta enfermedad aparece con la inflamación o infección de los divertículos que son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la parte interna del intestino.

El propio Huerta ha comunicado en redes sociales su dolencia y lamenta el imprevisto, pero confía en poder incorporarse lo más temprano posible y cumplir con sus compromisos. De momento, se ha visto obligado a cancelar su agenda de este fin de semana en Zaragoza y en la Feria del Libro de Madrid.

Ingreso de Máximo Huerta / SPORT.es

"He vuelto a ingresar de urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colón, de la que ahora mismo me recupero en casa, y me han aconsejado no viajar", ha señalado. Y ha añadido en el comunicado: "Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Muchas gracias y abrazos".

Cabe recordar que en 2021 ya se enfrentó a este trastorno por el que pasó un momento complicado. "Un fatal episodio de diverticulitis me tiene en cama dos días. Antibióticos y mucho dolor. Justo cuando mañana estreno programa. Gracias a los médicos y... para estar mañana mejor", apuntó entonces.