El Madrid no fichará en enero con una 'excusa' en la que Ancelotti no cree

El Real Madrid está convencido de que fichar en enero no suele solucionar los problemas de planificación de principios de temporada. Intenta transmitir una imagen de seriedad para no reconocer una mala planificación, como tener en nómina solo tres delanteros, y recurre a la excusa de la cantera para tapar esas vías de agua. El problema es que el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, no cree en los canteranos, o quizá no quiera jugársela dejando en pies inexpertos el destino del equipo. Si el Madrid no ficha el principal perjudicado será el italiano, al que se reduce las opciones de ganar títulos y, con ello, la posibilidad de renovar. Aunque igual le da lo mismo con Brasil esperando.

Ancelotti arrancó el curso con 23 jugadores en la plantilla, pero dos se lesionaron para toda la temporada nada más comenzar las competiciones, Courtois y Militao. A ellos se suma Arda Güler, al que una sucesión de percances le han impedido debutar. Eso deja en 20 jugadores, 19 de campo, los recursos con los que el italiano lleva jugando los cuatro meses de competición. En los 17 partidos acumula 80 bajas, lo que le deja un espacio de maniobrabilidad de 18 jugadores por partido, 17 de campo. No es de extrañar que con un margen tan bajo aparezcan problemas físicos en los jugadores más utilizados.

LA CANTERA, UNA EXCUSA VIEJA Y MALA

El club transmite que no reforzará la plantilla en enero, pese a la contundencia de los datos. Tendrá que hacer frente a dos meses y medio con solo dos delanteros por la lesión de Vinicius: Rodrygo y Joselu. No quiere gastarse ni un euro en un ejercicio de ahorro esperando fichar cuando acaba la temporada. Entonces, tirará la casa por la ventana si llega Mbappé, que desangrará las arcas con unas condiciones económicas desórbitadas. Pondrá patas arriba los escalafones salariales que con tanto mimo cuida el presidente para no crear desigualdad en un vestuario bien avenido.

La excusa que pone es que en caso de necesidad los recursos están en la cantera. Incluso Raúl, técnico del Castilla, se suma al discurso. “Veo la opción cercana de que Ancelotti tire de los del filial”, dice para complementar una plantilla asolada por las lesiones. Pero los datos demuestran que Ancelotti no cree en los jóvenes a diferencia de lo que ocurre en otros equipos a los que no les queda otro remedio. El italiano cumple su tercera temporada en su segunda etapa en el Real Madrid, en los que ha dirigido 134 partidos. En este tiempo ha utilizado 10 jugadores de ‘La Fábrica’, seis en la 21-22, tres el año pasado y uno en la actual.