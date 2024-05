Ancelotti se pronuncia sobre la salida de Xavi del Barça

Carlo Ancelotti participó en el programa 'El Chiringuito' de Mega y concedió una entrevista en la que abordó la actualidad del Real Madrid, centrándose en la final de la Champions frente al Borussia Dortmund, pero también abordó otros aspectos como el reciente despido de Xavi Hernández del FC Barcelona.

Sobre la salida de Xavi, que ha sido sustituido por Hansi Flick, Carlo Ancelotti recordó que, mal que les pese a los técnicos, "es parte del trabajo de un entrenador. Creo que a Xavi le molesta un poco por lo que ha hecho, porque creo que es la primera vez que ha sido destituido, pero con el tiempo creo que lo va a entender como parte del trabajo. Cuando no hay buena relación entre el club y el entrenador, lo mejor es separarse. A mí me ha pasado muchas veces, me pasó en el Nápoles, en el Bayern Múnich, en el Chelsea... Es mejor separarse y creo que le viene bien a Xavi y puede ser también que al Barcelona”.

Uno de los argumentos por los que el presidente Joan Laporta decidió no seguir contando con Xavi Hernández es que el técnico vallesano no consiguió que el equipo mantuviera de manera regular un nivel de juego y un estilo más acorde con la etapa reciente, el llamado ADN Barça. “El Barça ha creado su historia en los últimos años gracias a una identidad muy clara de juego con jugadores de este perfil: Xavi, Iniesta, Busquets...”, recordó Ancelotti.

Sin embargo, la progresiva salida de estos futbolistas ha condicionado la evolución del juego del conjunto azulgrana y Ancelotti admitió que fue obligado obligarse al perfil de jugador del que disponía. “100%. No hay duda de esto. Si tú tienes a Xavi, Iniesta, Busquets y Messi, era la manera más adecuada de jugar al fútbol. Pero cuando tienes otro perfil, no sé si es la manera de jugar al fútbol. Ahora todos hablan de la salida desde atrás, pero si tienes unos defensas, como dicen en Italia con los pies cuadrados, la mejor manera es jugar lo antes posible en el campo rival, con un balón largo”.

También en clave azulgrana, Carlo Ancelotti no dudó a la hora de pronunciarse estos días sobre cuál cree que es el mejor entrenador del momento. "¿Ahora? Josep Guardiola", aseguró al responder un cuestionario. Sin embargo cuando le preguntaron a quién escogería "para tomarse un vieno" entre Guardiola, Simeone o Mourinho, escogió al portugués.