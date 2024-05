Buenas noticias para el Barça en la 'operación Kimmich'

El interés del FC Barcelona por Joshua Kimmich no es ningún secreto de cara a la próxima temporada. El alemán era uno de los cromos preferidos de Xavi Hernández en caso de continuar al frente del banquillo culé para la posición de pivote en el centro del campo, y el cambio del egarense por Hansi Flick al mando del equipo parece que no cambiará los planes de la dirección deportiva culé.

La reciente disminución del valor de mercado del teutón se presenta como una oportunidad única para el Barça para negociar con más fuerza ante el Bayern. Kimmich, cuyo valor ha caído 10 millones de euros para situarse en 50 millones, tiene 29 años y acaba contrato el 30 de junio de 2025, por lo que es la última oportunidad de los bávaros para hacer caja si el centrocampista no quiere renovar.

Este ajuste de precio en en Transfermarkt podría hacer que las negociaciones con el Bayern de Múnich sean un punto más accesibles, y más teniendo en cuenta que el club alemán no suele ser un vendedor fácil, especialmente de sus jugadores clave. El mejor ejemplo es el de hace dos veranos, cuando el Barça sudó la gota gorda para hacer de Lewandowski su fichaje estrella para el verano de 2022 (45 millones más cinco en variables) cuando el polaco, como Kimmich, solo tenía un año más de contrato con los bávaros.

EL CONTRATO DE KIMMICH Y EL FACTOR FLICK

Las negociaciones para cerrar el contrato de Joshua Kimmich, que no tiene agente y se representa a sí mismo, no serán sencillas. Tal y como adelantó SPORT, las pretensiones económicas del jugador alemán están lejos de la oferta inicial del Barça. El centrocampista percibe actualmente 19.5 millones de euros brutos en Alemania, una cifra demasiado elevada para la situación actual del club azulgrana que sigue sin disponer de fairplay financiero y todavía no opera en la regla 1:1.

Hansi Flick, quien conoce perfectamente a Kimmich desde su etapa en el Bayern de Múnich, es un firme defensor de su incprporación. Bajo la dirección de Flick, Kimmich no solo se consolidó como una pieza fundamental del equipo bávaro, sino que también se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Flick, ahora en el banquillo del Barça, está convencido de que Kimmich puede ser un jugador crucial para el equipo catalán, aportando su experiencia, liderazgo y calidad técnica.

Sin embargo, la realidad económica del FC Barcelona es una limitación significativa y la operación quedará a expensas del margen de maniobra que tenga el club a la hora de gastar finalmente este verano. De momento, la buena noticia es que Deco, Laporta y Yuste podrán negociar con el Bayern con la baza del descenso del valor del alemán.