Eduard Romeu: "Tenemos un club estable. Ya no perdemos dinero, empezamos a ganar"

Eduard Romeu dejó la vicepresidencia económica del Barça el pasado 14 de marzo. Una vez el primer equipo ha cerrado la temporada ha decidido romper su silencio en una entrevista con SPORT que mañana viernes podrá leerse completa tanto en nuestra edición en papel como digital. Habla en ella de su salida del club, de la situación real del Barça económicamente hablando, Barça Studios, el contrato de Nike y la cuenta del aval. Aquí un avance.

Se fue tras eliminar al Nápoles. Dijo que ya habían cumplido con el presupuesto. ¿Es así, porque parece que hay dudas al respecto?

Una cosa es el presupuesto ordinario y luego está lo extraordinario, aquello que tanto nos afectó en el pasado en positivo gracias a las palancas y que ya veremos que ocurre porque hay tiempo hasta el 30 de junio, incluso más, hasta que se formulen las cuentas y se cierre la auditoría, pues hay cuestiones que se pueden contemplar. Lo que toca es dejar trabajar a los equipos y me consta que se está trabajando para solucionar el problema que hay con Barça Studios. Lo que es el negocio ordinario, aquello que decíamos que perdíamos 200 millones, se cerró. Pusimos el tapón y se cerró la fuga. Ha sido un gran trabajo que pude liderar, con un gran equipo y el apoyo de compañeros de junta como Àngel Riudalbàs, que ahora sigue al frente muy pendiente de que el tapón no se abra. Es cierto que teníamos alguna desviación fruto de que es un año atípico y no sabíamos como iba a funcionar Montjuïc. Ha sido algo inferior a lo previsto. También hay algunos acuerdos de publicidad que se cerraron más tarde. Esta desviación se compensará con algún que otro ingreso adicional porque no es una cifra alta.

Sigue existiendo un problema importante con la operación de Barça Studios. ¿Qué pasa y que solución ve?

El principal problema es que es un proyecto que valdrá pero que necesita un punto de maduración para alcanzar ese valor. Me consta que se está trabajando a marchas forzadas para alcanzarlo, pero no es fácil convencer a alguien. Pensemos que esto viene por un cambio de criterio de LaLiga a medio partido. Admitió la palanca por la venta del 10% de los derechos de televisión, pero no la del otro 15%. Teníamos una serie de jugadores comprometidos y tuvimos que realizar esta operación imaginativa y dar un valor que estoy seguro que alcanzará. Hay diversas posibilidades. Podríamos incorporar más activos, pues solo incorporamos todo lo relacionado con los NFT y el metaverso o incluso deshacer la operación, pero creo que ahora hay que dejar trabajar a los equipos.

Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça, durante la entrevista con Diario SPORT / VALENTÍ ENRICH

Parece que está cerca de llegarse a un acuerdo con Nike. ¿Usted era partidario de renovar, de Puma o de hacer camiseta propia?

Sobre el papel, tener una marca propia es lo mejor, pero no se nos llegó a plantear a la junta directiva todos los números de lo que supone. El club ya lo hace con una parte de sus ventas, pero otro tema es la indumentaria de los equipos profesionales. El tema es no tanto como lo haces, si no como lo distribuyes y vendes. El día que me despedí le dije al presidente que tensase la cuerda sin romperla. Lo ha hecho muy bien. Ha tensado y estoy seguro de que el Barça conseguirá un buen contrato que mejorará el actual.

¿Era malo el actual?

Es malo hoy, pero si ves el global puedes entender que no y que Nike hizo lo que debía, pues en aquel momento de la renovación, la anterior junta directiva de Josep Maria Bartomeu le pidió un anticipo que ha ido en contra de estos últimos años. Ahora le pedimos a Nike un esfuerzo que el club merece, que la relación de 25 años con Nike merece. Además, el club genera mucho más. Nike también se beneficia de seguir con el Barça. Puma u otras marcas pueden ser más agresivas en sus ofertas, pero creo que la negociación con Nike se ha hecho bien. Al final, la camiseta del Barça debe ser la mejor pagada porque es el club que más ingresos tiene.

La situación real

¿Cuál es la situación económica del club en la actualidad?

Tenemos un club estable. Por ejemplo, el efecto Montjuïc, en neto, son unos 70 millones de euros respecto al viejo Camp Nou. Por lo tanto, ya estaríamos en una posición de privilegio. Ya no perdemos dinero, empezamos a ganar y hay que seguir siendo rigurosos, sin estar eso reñido con hacer inversiones. Seguimos teniendo una deuda alta. Debemos ponernos en velocidad de crucero para el 2026, cuando el club esté en un EBITDA razonable de 300 millones de euros y una deuda de 700. Tendremos un sobrecoste razonable de 400 millones. Lo primero que habrá que hacer es atacar la deuda, haciéndolo compatible con ser competitivos. Con los excedentes habrá que bajar esa deuda. Creo que la situación es correcta.

¿Por qué Víctor Font sigue diciendo que es mala?

No lo comparto. Sabemos donde estamos y hemos puesto el club en el punto al que lo queríamos llevar. Que hemos tardado algo más de lo que queríamos, sí. Pero es que no teníamos información, desapareció mucha información y hemos tenido que tocar puntos muy sensibles. Todo tiene sus plazos y creo que las cosas se están haciendo bien.