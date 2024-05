Alcaraz - Korda: horario y dónde ver online y por TV la tercera ronda de Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz sigue su camino en Roland Garros 2024 y se enfrenta a Sebastian Korda en tercera ronda del Grand Slam que se disputa en París.

El español intentará encontrar su mejor versión después de llevarse un pequeño susto ante Jesper De Jong, contra el que cedió el tercer set del partido.

'Charly' domina el cara a cara entre ambos jugadores por 3-1. Precisamente, el español venció al estadounidense en la edición de 2022 de Roland Garros, además de hacerlo también en la semifinal de Queen's. Por el otro lado, Korda logró derrotar al actual número tres del mundo en Montecarlo ese mismo año.

El estadounidense tan solo ha cedido un set en las dos primeras rondas, en las que ha superado al local Harold Mayot y al coreano Soon-Woo Kwon.

Korda tiene un balance de 13 victorias y 12 derrotas este año y su mejor resultado fueron los cuartos de final en Adelaide.

Alcaraz llega con el mismo historial de sets a favor que su rival en Roland Garros: 5-1. "Me ha costado un set y medio volver al partido. Creo que es imposible estar concentrado en cada bola de principio a fin, pero tengo que intentar que esos momentos me duren un juego o dos, no tanto", señaló el español después del partido.

A QUÉ HORA JUEGA ALCARAZ HOY

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda podrá seguirse a través de Discovery, Max y Eurosport en el turno de noche, no antes de las 20:15 horas en España en la pista Philippe-Chatrier.

DÓNDE VER ROLAND GARROS POR TV

Esta edición de Roland Garros se puede seguir en exclusiva por su plataforma, ya sea a través de sus dos canales lineales: Eurosport 1 y Eurosport 2, o mediante su servicio a la carta Eurosport App.

Desde SPORT, te contamos en directo todo lo que suceda en el partido de Alcaraz, así como el resumen del partido y las declaraciones de los protagonistas.