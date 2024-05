Barça - Reus: Llega la hora de la verdad

Ha llegado el momento de la verdad. El FC Barcelona arranca este viernes (20:00h) las semifinales de los playoffs de la OK Liga. El equipo que dirige Edu Castro, que dejará el banquillo a finales de temporada, se enfrenta al mejor de cinco partidos contra el Reus Deportiu Virginias, un primer partido que se disputará en un Palau Blaugrana que espera la mejor versión de su equipo.

El equipo azulgrana llega a las semifinales después de superar en los cuartos de final al Sant Just con mucha solvencia. El conjunto de Edu Castro, campeón de nueve de las últimas diez ediciones de la OK Liga, llegan a la eliminatoria como grandes favoritos.

El Reus Deportiu, por su parte, llega a semifinales después de noquear al Parlem Calafell por la vía rápida. El equipo busca repetir el título conseguido en 2011 en busca de su sexto campeonato contra el gran emperador de la competición.

La polémica por el cambio de horario del segundo partido ha marcado las horas previas de las semifinales. La conicidencia del segundo partido en el Palau con la disputa del tercer encuentro de semifinales de la Liga Endesa de baloncesto ha oblidado a jugar el segundo duelo entre ambos en Reus al contrario de lo que estaba previsto. Esta temporada será la quinta ocasión en la que se vean las caras, con un balance de cuatro victorias culés.