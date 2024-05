Abonos FC Barcelona 2024-2025: precios y toda información sobre el regreso al Camp Nou

La Junta Directiva del FC Barcelona ha aprobado los precios y el modelo de asistencia para la próxima temporada 2024/25, que incluye todos los detalles de la vuelta al Spotify Camp Nou, incluido el modelo de elección de asiento y los precios. El modelo aprobado se basa en una encuesta a socios y socias realizada con el objetivo de conocer sus preferencias y poder trabajar en esta línea, a partir de las principales conclusiones presentadas en la última sesión participativa de los socios y socias del 11 d abril.

En cuanto a los pases para el Estadio Olímpico Lluís Companys, se mantienen los precios de la temporada 23/24, aplicando el IPC correspondiente y equivalente a media temporada. Los precios acordados son: Tribuna (449 €); Lateral (258 €); Córners Nord (232 €), Córners Nord Visión 80% (181 €), Córners Sud (232 €) y Córners Sud Visión 80% (181 €); Gol Norte (186 €), Gol Norte Visión 80% (132 €), Gol Sur (186 €) y Gol Sur Visión 80% (132 €); Lateral PMR (258 €) y Gol Sur PMR (186 €); y, por último, EDA -grada de animación- (90 €). El cálculo de precio se ha realizado con el supuesto de jugar media temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Se realizaría una renovación automática en caso de ampliación del calendario.

Tal y como ya se adelantó cuando empezaron las obras de remodelación del Estadio, en la vuelta al Spotify Camp Nou la instalación no estará disponible al 100% y sólo se podrá hacer uso provisionalmente de la primera y la segunda gradería. El aforo será de alrededor del 60% y, un 85% de las localidades, una vez excluidos los asientos VIP y los requerimientos de la competición, estarán destinadas a los socios y socias abonados y abonadas. En esta línea, el Club ha decidido apostar por un modelo de asiento variable y deberá realizarse una selección de zona y confirmación de asistencia partido a partido, en caso de que la demanda supere el número de asientos disponibles. Por tanto, no se prevé la opción de Seient Lliure.

Mismos precios que la temporada 22-23

Los precios fijados por los pases de la vuelta al Spotify Camp Nou se ajustan a la nueva distribución de zonas en el Estadio, pero mantienen la de los precios de la temporada 2022/23 con el incremento del IPC acumulado. También, como en el caso del Estadio Olímpico Lluís Companys en el calculo, se ajusta a la planificación de jugar media temporada en el Spotify Camp Nou. Por lo que respecta a la Tribuna, la distribución de las zonas y los precios acordados son: Tribuna 1 Central (695 €); Tribuna 1 (625 €); Tribuna 2 Central (755 €); Tribuna 2 (685 €). Para el Lateral son: Lateral 1 Central (435€); Lateral 1 (400 €); Lateral 2 Central (463 €); Lateral 2 (435 €). En cuanto a los Goles, Gol 1 (260€); Gol 2 (295 €); EDA -espacio de animación- (110 €). Y finalmente los córners, Córner 1 (333 €); Corner 2 (355 €).

Las gruas rodean el Spotify Camp Nou / SPORT

En esta vuelta provisional al Estadio, podrán optar a una localidad la totalidad de socios y socias abonados del FC Barcelona, junto a los 3.240 socios y socias no abonados que han mostrado esta temporada 2023/24 su compromiso con el Club y adquirieron el pase para el Estadio Olímpico Lluís Companys. La elección de la zona será provisional y no supondrá la elección de asiento definitiva en el futuro Spotify Camp Nou. Los socios y socias abonados que decidan continuar con la excedencia y no adquieran pase para el regreso provisional al nuevo hogar azulgrana, mantendrán intactos los derechos para la asignación final. Tal y como se informó, los 17.902 socios y socias con pase para Montjuïc tendrán prioridad de elección de zona sobre el resto de socios y socias abonados.