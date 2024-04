Ancelotti: "No hemos mostrado nuestra mejor versión, nos faltó intensidad"

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho a medias con el empate (2-2) logrado en el Allianz Arena. El técnico italiano valoró que "la eliminatoria está igualada y estamos a 90 minutos de ir a Londres" aunque lamentó que "no hemos dado nuestra mejor versión especialmente en la primera parte en la que hemos defendido con poca intensidad".

El entrenador blanco sorprendió con una lectura crítica del juego de sus futbolistas: "Creo que el Bayern es un gran equipo y ha mostrado su mejor versión y nosotros no, nos faltaba intensidad en los duelos, especialmente en la primera parte".

Satisfecho a medias

Sobre el primer gol de Vinicius, el veterano técnico transalpino ha explicado que "ellos estaban presionando muy arriba con intensidad y Toni Kroos ha hecho un pase fantástico y también Vini ha hecho un gran movimiento y hemos podido marcar".

Sobre el 2-2 final, el míster madridista explicó que "hemos hecho un gran esfuerzo para empatar el partido, hemos tenido la calma con el balón a partir de los cambios, se trata de una eliminatoria muy abierta, está todo igual que antes del partido".

Rodrygo y Vinicius celebran un gol del Madrid en el Allianz Arena / AP

Justifica los cambios

Pese a que al descanso el Real Madrid ganaba, Ancelotti le pidió más a sus jugadores y "en la segunda parte estábamos más intensos y pese a ello nos han marcado dos goles cuando mejor estábamos".

Modric, en una acción del Bayern Madrid / EFE

Sobre los cambios realizados, Carletto ha justificado sus movimientos porque "Bellingham tenía calambres y aunque Kroos había hecho un partido muy bueno necesitaba piernas frescas y tengo elementos en el banquillo para hacer cambios, dispongo de recursos que tengo que aprovechar".

No tenemos una identidad clara

Preguntado por la capacidad camaleónica de su equipo, Ancelotti no respondió como muchos esperaban y afirmó que "no tenemos una identidad clara". Algo que explicó después cuestionado sobre como sería el partido de vuelta: "Hay que atacar bien cuando tengamos el balón y defender bien cuando no lo tengamos. Ni podemos estar 90 minutos con el balón ni estar todo el rato defendiendo, hay que saber hacer de todo".

Kroos fue uno de los protagonistas del Real Madrid en Alemania / EFE

El entrenador italiano, que no esbozó ni una sonrisa a lo largo de toda la rueda de prensa, repitió en diferentes ocasiones su disgusto por el juego en la primera parte: "Hemos estado en un bloque bajo pero no hemos defendido con la intensidad del partido del campo del City, hemos perdido muchos duelos y hemos estado blandos".

Ancelotti reconoció que el gol de Sané "fue un error nuestro aunque tampoco quiero criticar a mis jugadores". Ancelotti dio la sensación de que esperaba mucho más de su equipo en tierras bávaras. Pese a todo, Carletto confía en que "con el ambiente en nuestro campo podamos clasificarnos para la final".