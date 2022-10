Ancelotti: "¿El City es el mejor club? El mejor equipo fue el Real Madrid, que ya tuvo su premio, la Champions"

El técnico italiano se mostro elegante al "felicitar a los otros que han ganado, Gavi, Alexia, Lewandowski, Mané... Y también al Manchester City, que hizo una temporada fantástica" "¿Mbappé? Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde o Militao ya han escrito el futuro de este equipo"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dio un recital de señorío durante la rueda de prensa previa al partido de Liga que su equipo disputará este miércoles ante el Elche. El italiano regateó con mucha clase todas las cuestiones polémicas que le plantearon, como la designación del Manchester City como mejor club de la pasada temporada, y no dudó en felicitar a todos los jugadores del Barcelona que también obtuvieron un premio durante la gala del Balón de Oro.

La mayor parte de la preguntas a Ancelotti se refirieron a los premios concedidos por la revista 'France Football'. El protagonismo del Real Madrid en la gala fue indudable, pero en Madrid no ha sentado muy bien que el equipo blanco acabara por detrás del Manchester City y el Liverpool en la lista de los mejores clubes. Ancelotti demostró su elegancia en esta cuestión asegurando primero que "estamos muy orgullosos de lo que han logrado Benzema y Courtois. Y de los que han llegado cerca, como Modric y Vinicius. Desde aquí quiero felicitar a los otros que han ganado, Gavi, Alexia Putellas, Lewandoski, Mané... Y también al Manchester City, un club al cual tenemos mucho respeto. Hizo una temporada fantástica".

Cuando le insistieron en si entendía que el Real Madrid hubiera acabado en la tercera posición, el técnico madridista argumentó que "no conozco bien los criterios del premio. No hablan de equipo, sino de club. El mejor equipo fue el Real Madrid, que ya ha tenido su premio, la Champions League. En el tema del mejor club no conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que ha ganado la Premier League y que nos puso las cosas muy difíciles en la Champions. No cambia nada. El premio más importante lo recibimos en mayo".

Ancelotti se mostró orgulloso del éxito de Benzema en el Balón de Oro. "Estamos muy felices. Lo sentimos un poco nuestro. Está muy orgulloso de este premio y se lo ha agradecido a sus compañeros. Es un premio individual que se consigue gracias a que el equipo le ayudó a mostrar su calidad. Le hemos felicitado todos, le he visto muy contento. Ahora toca pensar en el próximo Balón de Oro. Él puede empezar mañana mismo a poner algunas piezas".

LIDERAZGO

El italiano destacó que el delantero francés es ahora "un jugador con más responsabilidad y que se siente mucho más líder que hace ocho años. Técnicamente no ha cambiado mucho, la calidad siempre la ha tenido. Lo que ha cambiado es su responsabilidad, su importancia en el equipo y su actitud. Es mucho más líder", destacó recordando su primera etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Ancelotti confirmó que Courtois no viajará a Elche y que seguramente reaparecerá el próximo sábado ante el Sevilla. Sobre el belga, admitió que los porteros lo tienen siempre mucho más difícil en la lucha por el Balón de Oro. "Los porteros tienen un hándicap. Siempre destaca el delantero que marca goles. Un pivote también lo tiene muy complicado. Yo nunca estuve en los primeros puestos de este premio. Que Courtois haya llegado hasta la séptima posición es algo bueno. Lo que me sorprende que algunos jugadores no estén en la lista de los 30 finalistas, como Kroos, Valverde, Militao o Alaba. Alguien puede pensar que tengo un conflicto de intereses. Es verdad, lo tengo".

Por último, el entrenador madridista tampoco puso ninguna pega a que Vinicius acabara en la octava posición de la clasificación del Balón de Oro. Según argumentó, "creo que es justo, porque le permite intentarlo y mejorar lo que hizo la temporada pasada. Para él es una motivación para hacerlo mejor".

Ancelotti también hizo gala de su elegancia cuando salieron los nombres de Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, y del delantero del PSG Kylian Mbappé.

EL FUTURO DE MBAPPÉ

Cuando le insistieron una vez más en si habrá otra oportunidad para que Mbappé recale en el Real Madrid, el italiano regateó la cuestión afirmando que "no sé qué va a pasar en el futuro. Creo que el futuro de este club ya está escrito. Hay jóvenes como Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde o Militao que ya han escrito el futuro de este equipo. La plantilla del próximo año no será la misma que la actual, pero estos jugadores ya han enseñado lo que va a ser el futuro del Real Madrid".

Y cuando le plantearon si este Real Madrid era 'cholista', respondió diciendo que "es un piropo. Es algo bueno. Vi jugar al Atlético contra el Athletic y fue un partido muy entretenido. Después del encuentro escuché a Simeone decir que el partido le había emocionado. Estoy de acuerdo. Ver a un equipo con este compromiso emociona a un entrenador".

Ancelotti reconoció que una de las claves de su receta como entrenador pasa por su buena personal con los jugadores. "La relación personal es muy importante. Con el aspecto profesional puedes obtener el 100% de un jugador. Con el personal puedes sacar un poco más", explicó.

Respecto al partido contra el Elche, Ancelotti es consciente de que tendrá que hacer especial hincapié en "la preparación a nivel mental. Habrá que empujarla un poco más. Es normal que en los partidos de máximo nivel haya máxima concentración. Es más difícil después de un encuentro que ha costado mucho a nivel físico y mental. Lo tenemos en cuenta. Nos vamos a jugar tres puntos, los mismos que ganamos el domingo".