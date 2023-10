Alineaciones probables del Braga-Real Madrid

Después del empate ante el Sevilla, los de Ancelotti retoman la Champions El técnico italiano podría hacer rotaciones pensando en el Clásico ante el Barça

Después del parón de selecciones, el Real Madrid retomó la Liga con un empate ante el Sevilla. Le tocó remontar el duelo ante los andaluces para acabar firmando las tablas en un muy buen partido de los dos equipos.

Mañana, los de Carlo Ancelotti regresan a su competición fetiche, la Champions, con el objetivo de ganar al Braga y firmar un pleno absoluto en las tres primeras jornadas de la máxima competición europea. Los madridistas se llevaron los tres puntos de Nápoles (2-3) y en el primer partido se impusieron por la mínima al Unión Berlín.

Ante el Braga, que tiene tres puntos después de vencer también a los alemanes, Ancelotti podría hacer cambios en el equipo pensando en el Clásico ante el Barça. El rival y su situación en la Champions se lo permite.

Donde no hay dudas es en la portería, donde seguirá Kepa bajo palos. En el lateral derecho podría entrar Lucas Vázquez en lugar de Carvajal, que llegaría más fresco ante los azulgrana aunque no se puede descartar que apueste por no tocar esa banda. En el eje defensivo Nacho podría reemplazar a uno de los dos centrales. De lateral por la izquierda todo apunta a la titularidad de Mendy por delante de Fran García.

En el centro del campo, Camavinga y Modric podrían acompañar Bellingham y Tchouameni. Valverde tendría descanso de cara al duelo contra el Barça, donde habrá el liderato en juego (con permiso del Girona) y Kroos esperaría su oportunidad en el banquillo.

En la delantera, Joselu, con mejores números que Rodrygo saldría de inicio junto a Vinicius.

En el Real Madrid siguen lesionados Courtois, Militao, Arda Güler y Ceballos.

Posible alineación del Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Jude Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Luka Modric; Joselu, Vinicius.

El Braga llega descansado al partido y con la moral alta en la Champions después de su remontada ante el Union Berlín. Iban perdiendo por dos goles de diferencia y levantaron el partido.

Los portugueses intentarán que los blancos no lo tengan fácil.

Posible alineación del Braga: Matheus; Mendes, Saatci, Niakate, Borja, Al Musrati, Moutinho, Horta, Bruma, Abel Ruiz, Djalo