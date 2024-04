El Dortmund, con todas las dudas del mundo

Llega el PSG... y el Dortmund anda con todas las dudas del mundo. Porque el equipo cayó duramente ante el RB Leipzig y se complicó y de qué manera su participación en la próxima Champions, y porque Terzic tiene tres grandes incógnitas de cara al once inicial: Maatsen, Malen y Hummels. Son tres titularísimos para el cuadro 'borusser', tres jugadores que han sido importantes en la clasificación del Dortmund para estas semifinales de la Champions.

Y los tres serán una incógnita hasta el final. En el entrenamiento de este lunes, previo al encuentro que se disputará este próximo miércoles en el Signal Iduna Park, los tres futbolistas estuvieron presentes en la sesión, sinónimo de que las sensaciones con ellos hacen ser optimistas a Edin Terzic. Sin embargo, las informaciones tampoco son especialmente esperanzadoras, sobre todo con uno de ellos.

Sin Sebastien Haller

Desde Alemania se apunta que Hummels y Maatsen sí tienen muchos números de estar en el once inicial, pero no así Donyell Malen. Al neerlandés, pieza importante partiendo desde una de las bandas y anotando 13 goles en lo que llevamos de campaña, todavía le llega un tanto pronto este encuentro y habrá que ver qué participación puede tener. Recordemos que Malen ya no jugó ni ante el Leverkusen ni ante el RB Leipzig por esas molestias en su rodilla.

El otro futbolista en esta ecuación de dudas es Sebastien Haller, aunque pocas hay. La lesión en el tobillo le descartaba para la eliminatoria y, pese a regresar este lunes a los entrenamientos con el grupo, aún estará días fuera. La intención es que pueda jugar algún partido en lo que queda de temporada. Bensebaini sigue de baja y tampoco estará.

Así, llega el Dortmund a la eliminatoria ante el PSG con algunas dudas después de los últimos resultados (sobre todo ligueros), y con un once inicial que depende y mucho de lo que puedan apretar los 'tocados'. Hummels y Maatsen parece que se meterán de lleno en el once, y que Adeyemi suplirá la baja de Malen, que podría iniciar en el banquillo. Veremos.